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Anıtkabir’de 19 Mayıs kutlandı

19.05.2019 22:59 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da başlattığı bağımsızlık mücadelesinin 100’üncü yıldönümünde Anıtkabir’i ziyaret edenler DW Türkçe’ye neden bugün burada olduklarını anlattı.

Anıtkabir’de 19 Mayıs kutlandı

Türk milli bağımsızlık mücadelesinin başlangıcının 100'üncü yıldönümünü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlamak isteyen binlerce kişi bugün Anıtkabir'i ziyaret etti. Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının Bandırma Vapuru’ndan inerek Samsun’a ayak basmalarıyla başlayan dönem bugün Anıtkabir'e gelen binlerce kişi tarafından coşkuyla anıldı.

Kars, Tarsus, Niğde gibi Türkiye’nin farklı kentlerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesinde saygı duruşunda bulunmak isteyenler, Türk bayrakları ve Atatürk fotoğraflarını ellerinde ve üstlerindeki giysilerde taşıdılar. Kimisiyse, anıt mezarı bırakıp gitmekte zorlandı.

Çok sayıda ebeveyn çocuklarını da yanlarında getirdi. DW Türkçe'ye konuşan Anıtkabir ziyaretçilerinden Serkan Evren, "Gelecekten oldukça umutlu olduğunu” belirterek, "Atatürk gibi geleceğin gençlerin ellerinde şekilleneceğine inandığını” söyledi. Evren, neden bugün Anıtkabir'e geldiğini “Çocuklarımı Atatürk’le tanıştırmak için buradayız. Vatanımızı kurtarmış 19 Mayıs 1919’da. Bu günü kutlamak için ailemizle birlikte geldik,” sözleriyle açıkladı.

Kars’tan annesi ve teyzesiyle gelmiş olan Ece Nur Gülbaz ise bugün aynı zamanda doğum gününü kutladığını söyledi. Gülbaz, "Atatürk’ün doğum günü olarak kabul ettiği 19 Mayıs’ta O'nun huzurunda bulunmaktan büyük coşku duyduğunu kaydetti. Gülbaz, “Yüz yıldır devam eden bağımsızlığımızın yüzyıllarca daha devam etmesini istiyoruz,” dedi.

Çok sayıda dernek, okul ve spor kulüplerinin de katılım sağladığı buluşmada İpsala’dan yola çıkan ve 737 kilometre koşarak gelen sporseverler de vardı. 32'inci Atatürk’ü Anma ve Barış Koşusu kapsamında, kabrine Atatürk’ün Selanik’te doğduğu evden toprak ve bayrak taşıyan “İstanbul Atletizm Masterleri” adlı grup, topluca fotoğraflar çekilirken çok sayıda ziyaretçinin de odak noktası haline geldi. Gruptan Ali Kılıç, uzun koşunun iki gece, üç gün sürdüğünü kaydetti.

Siyasi gelişmelerden duyulan endişe

DW Türkçe'nin konuştuğu çok sayıda katılımcı, "gençlik hissi taşıdıklarını” ve "100 yıl önce ateşlenen bağımsızlık tavrının” sürdüğünü ifade etti. Yine de ülkedeki bazı siyasi gelişmelerden endişe duyduğunu söyleyen çok sayıda vatandaş vardı.

Özellikle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri Anıtkabir ziyaretçilerinin aklındaydı. Kimisi Atatürk ilke ve inkılaplarının yaşatılmadığını düşündüğü söyledi. Kimisi ise bu demokratik ve özgürlükçü ideallerin iktidarlar ve siyasi konjonktürden bağımsız olduğunu ve sarsılmayacakları görüşünü dile getirdi.

Kızı, oğlu ve eşiyle Anıtkabir’e gelen Özçelik "Atatürk bize özgür olmayı ve adil yaşamayı gösterdi, ama bugün bunu çalmaya çalışanlar var” dedi. Özkan Özçelik, tekrarlanacak olan İstanbul seçimleri sonrasında, Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun “adalet duygusunun” kazanacağı bir güne uyanacağına inandığını söyledi.

Sosyoloji bölümünden yeni mezun olmuş, adını vermek istemeyen bir genç ise ülkedeki durumların “pek de iyiye gitmediği” görüşünü dile getirdi. Bunun sebebinin Atatürk ilke ve inkılaplarından uzaklaşmak olduğunu söyleyen genç, yine de geleceğin gençlerin elinde olduğunu düşündüğünü söyledi.

Nimet Kıraç/Ankara

© Deutsche Welle Türkçe

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