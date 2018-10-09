Anıtkabir'de provokasyon içerikli paylaşımda bulunan İnci'nin yargılandığı dava

Sanık avukatı Demir, esasa ilişkin savunmasında, müvekkilinin Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ettiği iddiasının yetersiz ve mesnetsiz olduğunu kaydetti.

Esas hakkındaki beyanları sorulan Ankara Barosu avukatı Aykan, sanıktan şikayetçi olduklarını ifade etti.

Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık İnci ve avukatı Bülent Demir ile önceki celse müdahillik talebinde bulunan Ankara Barosunun avukatları katıldı.

Son sözü sorulan İnci, "Çok pişmanım. Herkesten özür diliyorum." ifadesini kullandı.

Hakim Yalçınkaya, savunmanın ardından sanığı, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan önce 3 yıl hapis cezasına çarptırdığını, sabıkasız olması ve duruşmalardaki durum ve tutumunu dikkate alarak, cezasını 2 yıl 6 aya indirdiğini açıkladı.

Yalçınkaya, hükmün niteliği ve tutuklu kaldığı süreyi de dikkate alarak İnci'nin tahliyesine karar verdiğini de duyurdu.

İnci'nin, iddianamede "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyordu.

