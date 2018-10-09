HABER

Anıtkabir'de provokasyon içerikli paylaşımda bulunan İnci'nin yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 15:41 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik Anıtkabir'de çektiği provokasyon içerikli görüntüyü sosyal medyadan paylaşan Safiye İnci "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı - Hükmün niteliği ve tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak İnci'nin tahliyesine karar verildi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik Anıtkabir'de çektiği provokasyon içerikli görüntüyü sosyal medyadan paylaşan Safiye İnci'ye, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık İnci ve avukatı Bülent Demir ile önceki celse müdahillik talebinde bulunan Ankara Barosunun avukatları katıldı.

Hakim Murat Yalçınkaya'nın söz vermesi üzerine Ankara Barosu avukatı Selver Seçil Aykan, davaya müdahilliklerine karar verilmesini isterken, sanık avukatı baronun suçtan doğrudan zarar görmediğini belirterek talebin reddini istedi.

Hakim Yalçınkaya, suçtan doğrudan zarar görmemesi nedeniyle baronun müdahillik talebini reddetti.

Esas hakkındaki beyanları sorulan Ankara Barosu avukatı Aykan, sanıktan şikayetçi olduklarını ifade etti.

Son savunması sorulan sanık İnci, "Herkesten özür diliyorum, pişmanım. Buralara geleceğini düşünmemiştim." dedi.

Sanık avukatı Demir, esasa ilişkin savunmasında, müvekkilinin Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ettiği iddiasının yetersiz ve mesnetsiz olduğunu kaydetti.

Son sözü sorulan İnci, "Çok pişmanım. Herkesten özür diliyorum." ifadesini kullandı.

Hakim Yalçınkaya, savunmanın ardından sanığı, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan önce 3 yıl hapis cezasına çarptırdığını, sabıkasız olması ve duruşmalardaki durum ve tutumunu dikkate alarak, cezasını 2 yıl 6 aya indirdiğini açıkladı.

Yalçınkaya, hükmün niteliği ve tutuklu kaldığı süreyi de dikkate alarak İnci'nin tahliyesine karar verdiğini de duyurdu.

İnci'nin, iddianamede "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyordu.

PARTNERKim inanır 4 çocuk annesi olduğuna!Kim inanır 4 çocuk annesi olduğuna!
Otomobille çarptığı köpeğin başında yardım gelene kadar beklediOtomobille çarptığı köpeğin başında yardım gelene kadar bekledi
Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolmasıSuudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi HAKARET Safiye İnci

En Çok Okunan Haberler

Rahip Brunson olayında 'Alevi' ve 'Kürt' detayı! Gizli tanık açıkladı

Rahip Brunson olayında 'Alevi' ve 'Kürt' detayı! Gizli tanık açıkladı

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Hakkari'de füze saldırısı! Şehit ve yaralılar var

Hakkari'de füze saldırısı! Şehit ve yaralılar var

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Ahmet Çakar: Cocu'nun yerine Tayfun Korkut getiriliyor

Ahmet Çakar: Cocu'nun yerine Tayfun Korkut getiriliyor

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

İlginizi Çekebilir

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Meral Akşener'in Üsküdar'daki evine yapılan MHP baskınında ikinci perde: Eline tüküreyim!

Meral Akşener'in Üsküdar'daki evine yapılan MHP baskınında ikinci perde: Eline tüküreyim!

Erdoğan'ın gösterdiği İsmet İnönü fotoğrafına CHP'li Ağbaba'dan bir başka fotoğrafla yanıt!

Erdoğan'ın gösterdiği İsmet İnönü fotoğrafına CHP'li Ağbaba'dan bir başka fotoğrafla yanıt!

Yerel seçim anketi! OPTİMAR ve Andy-Ar açıkladı

Yerel seçim anketi! OPTİMAR ve Andy-Ar açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Acı detay! Kırıkkale'de 5 gün arayla ikinci şehit haberi

Acı detay! Kırıkkale'de 5 gün arayla ikinci şehit haberi

Kayıp Suudi Gazeteci olayında yeni gelişme! 7 şüpheli tespit edildi

Kayıp Suudi Gazeteci olayında yeni gelişme! 7 şüpheli tespit edildi

Acılı baba kızı için miting yapacak

Acılı baba kızı için miting yapacak

MHP'li grubun bastığı Akşener'in evinde o videoyu çeken kişinin kim olduğu ortaya çıktı!

MHP'li grubun bastığı Akşener'in evinde o videoyu çeken kişinin kim olduğu ortaya çıktı!

Son dakika KCK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika KCK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İki üniversite arasında 'FETÖ'cü' kavgası!

İki üniversite arasında 'FETÖ'cü' kavgası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.