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Anıtkabir’de slogan atan gençlere hakaret eden şahıs tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 14:36 | Son Güncelleme

Kocaeli’de sosyal medyada 10 Kasım’da Anıtkabir’de slogan atan gençlere küfür ettiği için gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgilere göre, 10 Kasım’da Anıtkabir’i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için slogan atan gençleri hedef alan Mehmet A., sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde gençlere küfür etti.

Anıtkabir’de slogan atan gençlere hakaret eden şahıs tutuklandı

Kocaeli’de sosyal medyada 10 Kasım’da Anıtkabir’de slogan atan gençlere küfür ettiği için gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, 10 Kasım’da Anıtkabir’i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için slogan atan gençleri hedef alan Mehmet A., sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde gençlere küfür etti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti. Olayla ilgili suç duyurusu yapılması üzerine Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma kapsamında Mehmet A., dün polis tarafından gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şahıs, tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyede verdiği ifade sonrasında hakim karşısına çıkartılan şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakıldıktan hemen sonra tekrar bir video yayınlayan Mehmet A.’nın ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ nedeni ile tekrar gözaltına alınması talimatı verildi. Polis ekipleri tarafından Mehmet A. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anıtkabir’de slogan atan gençlere hakaret eden şahıs tutuklandı

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