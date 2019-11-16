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Anıtkabir’de slogan atan gençlere küfür eden şahıs serbest kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 17:08 | Son Güncelleme

Sosyal medyadan yayınladığı videoda 10 Kasım’da Anıtkabir’de slogan atan gençlere küfür ettiği iddiası ile gözaltına alınan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgilere göre, Mehmet A.

Sosyal medyadan yayınladığı videoda 10 Kasım’da Anıtkabir’de slogan atan gençlere küfür ettiği iddiası ile gözaltına alınan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgilere göre, Mehmet A. isimli şahıs, sosyal medyada paylaştığı hakaret içerikli görüntü sebebi ile gözaltına alındı. 10 Kasım’da Anıtkabir’i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için slogan atan gençleri hedef alan Mehmet A. sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde gençlere küfür etti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler kısa süre içerisinde büyük tepki çekti. Olayla ilgili suç duyurusu yapılmasının ardından Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma kapsamında Mehmet A. dün polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Polis merkezine götürülen şahıs, tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyede verdiği ifade sonrasında hakim karşısına çıkartılan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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