HABER

Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden iş insanı adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 11:29 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de, sosyal medyada yayınladığı videoda, Anıtkabir’de 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganı atan gençlere küfür ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan iş insanı Mehmet A., adliyeye sevk edildi.

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)- KOCAELİ'de, sosyal medyada yayınladığı videoda, Anıtkabir’de 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganı atan gençlere küfür ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan iş insanı Mehmet A., adliyeye sevk edildi.
İş insanı Mehmet A., sosyal medyada yayınladığı videoda Anıtkabir'de 'Recep Tayyip Erdoğan' diye slogan atan gençlere küfür etti. Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Memet A., işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Adliye binasına arka kapıdan alınan Mehmet A.’ya ters kelepçe takıldığı görüldü.
Vatanseverler Hareketi Derneği Başkanı olan Mehmet A., sosyal medyada Atatürk'e hakaret edenler hakkında Cumhuriyet savcılığına yaptığı şikayetler ile tanınıyor.

FOTOĞRAFLI

PARTNERÜç ayda 4 sevgili değiştirdi: Ailesi endişe içindeÜç ayda 4 sevgili değiştirdi: Ailesi endişe içinde
5 yaşındaki Beren ve 7 yaşındaki Kübra’nın katili anneye 2 kez ağırlaştırılmış müebbet verildi5 yaşındaki Beren ve 7 yaşındaki Kübra’nın katili anneye 2 kez ağırlaştırılmış müebbet verildi
İki kızını öldüren anneye, 2 kez ağırlaştırılmış müebbetİki kızını öldüren anneye, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan sert sözler! 'Amerikan tarihindeki en büyük rezalet'

Trump'tan sert sözler! 'Amerikan tarihindeki en büyük rezalet'

Esra Erol'un programına boşanmak için geldi, şok gerçeği öğrendi!

Esra Erol'un programına boşanmak için geldi, şok gerçeği öğrendi!

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

4 belediyeye kayyum atandı

4 belediyeye kayyum atandı

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB duyurdu: Türkiye ve Rusya'nın yedinci kara devriyesi tamamlandı

MSB bu fotoğraflarla duyurdu!

Bu görüntüler ilk kez yayınlandı! İşte yapay zekalı İHA'lar...

Bu görüntüler ilk kez yayınlandı! İşte yapay zekalı İHA'lar...

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber! 1 asker şehit

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber

Üzerine kuma getirildi kansere yakalandı ama pes etmedi

Üzerine kuma getirildi kansere yakalandı ama pes etmedi

Mardin ve Şanlıurfa'da 4 HDP’li Belediyeye kayyum atandı

4 belediyeye kayyum atandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.