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Anıtkabir'deki törene bazı gazetecilerin alınmaması tepki topladı

29.10.2021 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anıtkabir'deki törene bazı gazetecilerin alınmamasına CHP lideri Kılıçdaroğlu tepki gösterirken, basın meslek örgütleri uygulamayı "basın özgürlüğüne müdahale" olarak nitelendirip, kınadı.

Anıtkabir'deki törene bazı gazetecilerin alınmaması tepki topladı

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Anıtkabir'de yapılan resmî tören için bazı basın ve yayın kuruluşlarının, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına yaptığı akreditasyon başvurusuna yanıt verilmemesini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra basın meslek örgütleri tepkiyle karşıladı.

Cumhuriyet'in ilan edilişinin 98'inci yıldönümü için Anıtkabir'de düzenlenen resmî törenleri ANKA Haber Ajansı, Fox TV ve Cumhuriyet Gazetesinde görevli muhabir, kameraman ve foto muhabirleri takip edemedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bazı gazetecilerin Anıtkabir'e alınmamasına "Şahıs ve iletişim şürekası, Anıtkabir’de akreditasyon uygulamış, bazı gazeteciler Anıtkabir'e alınmamış. Anıtkabir tarihinde bir ilk" sözleri ile tepki gösterdi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) uygulamayı "basın özgürlüğüne müdahale" olarak nitelendirerek, kınadı. ÇGD, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Anıtkabir'deki törenleri izlemek ve sonrasında vatandaşların ziyaretlerini görüntülemek isteyen basın mensuplarına konulan sınırlamalar, doğrudan basın özgürlüğüne müdahaledir" ifadesini kullandı. Anıtkabir yönetimine çağrı yapan ÇGD, "Uygulamayı kınıyor; yaklaşan 10 Kasım'da aynı görüntülerin yaşanmaması için Anıtkabir yönetimini, basın özgürlüğü hakkı kapsamında tedbir almaya çağırıyoruz" dedi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) de uygulamaya tepki gösterek, "Cumhuriyet Bayramı töreni iktidarın tekelinde değildir" açıklamasını yaptı. TGC açıklamasında, "İktidarın bir gelenek haline getirdiği akreditasyon uygulaması giderek genişlemekte ve bir sansür olarak kullanılmaktadır. Kendi görüşünden olmayan medya kuruluşlarını engelleyen iktidar, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını yok saymaktadır" ifadelerini kullandı. Gazetecilere yönelik bu tutumu "kınadığını" vurgulayan TGC, halkın haber alma hakkının engellendiğine dikkat çekti ve hükümete "akreditasyon uygulamasından" vazgeçme çağrısında bulundu.

Gazeteciler Sendikası (TGS) da uygulamaya "Bu yapılan akreditasyon değil sansürdü. Ayrımcılığa son verin, halkın haber alma hakkını çiğnemeyin" sözleri ile tepki gösterdi.

FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk de FOX Haber'in de arasında olduğu bazı medya kuruluşlarının Anıtkabir'deki törenlere alınmamasını Twitter hesabından yaptığı paylaşımda eleştirerek, "Siyasi tarihimizde bir örneği olmayan, 35 yıllık meslek yaşamımda da rastlamadığım bu uygulama sadece Anayasa'nın ihlali değil, aynı zamanda akıl tutulmasıdır" sözleri ile tepki gösterdi.

DW,ANKA/JD,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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