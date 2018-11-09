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Anıtkabir'e gelmek için 500 kilometre pedal çevirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 14:42 | Son Güncelleme

Mersin'den yola çıkan, aralarında görme engellilerin de bulunduğu bir grup bisikletçi, 10 Kasım dolayısıyla yaklaşık 500 kilometrelik yolu bisikletle tamamlayarak Anıtkabir'e ulaştı - Mersin Bisiklet Derneği Başkanı Süleyman Uygun: "Etkinliğimizi geleneksel hale getirmek istiyoruz. Her yıl ekibimizle Atamızın huzurunda yer almak istiyoruz" - Görme engelli Burak Türkoğlu: "Tüm engelli arkadaşlara evlerinde durmamalarını, korkmadan dışarı çıkmalarını ve bunu yaparken de kaygı duymamalarını tavsiye ediyorum"

Mersin'den yola çıkan, aralarında görme engellilerin de bulunduğu bir grup bisikletçi, 10 Kasım dolayısıyla yaklaşık 500 kilometrelik yolu bisikletlerle tamamlayarak Anıtkabir'e ulaştı.

Farklı meslek gruplarından bisiklet sporuyla ilgilenen, aralarında görme engellilerin de olduğu 13 bisikletçi, 10 Kasım dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etmek için 500 kilometre yol yaparak Mersin'den Ankara'ya geldi.

Ekipte yer alan Mersin Bisiklet Derneği Başkanı Süleyman Uygun, Anıtkabir'e ulaşmak için 4 Kasım'da Mersin'den bisikletleriyle yola çıktıklarını, yaklaşık 500 kilometrelik yolu günde 100 kilometre pedal çevirerek 5 günde tamamladıklarını anlattı.

Uygun, her bisikletçinin hayalinde uzun mesafe yol yapmak olduğunu ifade ederek, bu hayali anlamlı kılmak için Anıtkabir'i ziyaret etmeye karar verdiklerini dile getirdi.

Etkinliğin bu yıl ikincisini gerçekleştirdiklerini ifade eden Uygun, "Etkinliğimizi geleneksel hale getirmek istiyoruz. Her yıl ekibimizle Atamızın huzurunda yer almak istiyoruz." dedi.

- "Görme engelliler eve kapanmasın"

Görme engelli Burak Türkoğlu da, engeline rağmen hiçbir zaman hayattan kopmadığını belirterek, "Tüm engelli arkadaşlara da evlerinde durmamalarını, korkmadan dışarı çıkmalarını ve bunu yaparken de kaygı duymamalarını tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

Yolculuk sırasında zaman zaman zorlandıklarını ve yorgunluk yaşadıklarını anlatan Türkoğlu, Anıtkabir'e ulaşarak Ata'nın huzuruna çıkmanın her şeyi unutturduğunu ifade etti. Türkoğlu, "Herkesi 10 Kasım'da Anıtkabir'e bekliyorum. Engelli arkadaşlar da 'tandem' olarak adlandırılan çift kişilik bisikletlerle bu sporu yapabilirler." diye konuştu.

Türkoğlu'nun eşi Gül Türkoğlu da, yolculuğun yorucu ama keyifli geçtiğini ifade ederek, Anıtkabir'i ziyaret etmekten duyduğu heyecanı dile getirdi.

Anıtkabir'e gelmek için 500 kilometre pedal çevirdiler

- Mersin'den yola çıkan, aralarında görme engellilerin de bulunduğu bir grup bisikletçi, 10 Kasım dolayısıyla yaklaşık 500 kilometrelik yolu bisikletle tamamlayarak Anıtkabir'e ulaştı - Mersin Bisiklet Derneği Başkanı Süleyman Uygun: "Etkinliğimizi gelene

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500 kilometre yol yapan bisikletliler Anıtkabir'e ulaştı

500 kilometre yol yapan bisikletliler Anıtkabir'e ulaştı
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500 kilometre yol yapan bisikletliler Anıtkabir'e ulaştı

500 kilometre yol yapan bisikletliler Anıtkabir'e ulaştı
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500 kilometre yol yapan bisikletliler Anıtkabir'e ulaştı

500 kilometre yol yapan bisikletliler Anıtkabir'e ulaştı
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500 kilometre yol yapan bisikletliler Anıtkabir'e ulaştı

500 kilometre yol yapan bisikletliler Anıtkabir'e ulaştı
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500 kilometre yol yapan bisikletliler Anıtkabir'e ulaştı

500 kilometre yol yapan bisikletliler Anıtkabir'e ulaştı
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500 kilometre yol yapan bisikletliler Anıtkabir'e ulaştı

500 kilometre yol yapan bisikletliler Anıtkabir'e ulaştı
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500 kilometre yol yapan bisikletliler Anıtkabir'e ulaştı

500 kilometre yol yapan bisikletliler Anıtkabir'e ulaştı
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500 kilometre yol yapan bisikletliler Anıtkabir'e ulaştı

500 kilometre yol yapan bisikletliler Anıtkabir'e ulaştı
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500 kilometre yol yapan bisikletliler Anıtkabir'e ulaştı

500 kilometre yol yapan bisikletliler Anıtkabir'e ulaştı
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500 kilometre yol yapan bisikletliler Anıtkabir'e ulaştı

500 kilometre yol yapan bisikletliler Anıtkabir'e ulaştı
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500 kilometre yol yapan bisikletliler Anıtkabir'e ulaştı

500 kilometre yol yapan bisikletliler Anıtkabir'e ulaştı
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500 kilometre yol yapan bisikletliler Anıtkabir'e ulaştı

500 kilometre yol yapan bisikletliler Anıtkabir'e ulaştı
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500 kilometre yol yapan bisikletliler Anıtkabir'e ulaştı

500 kilometre yol yapan bisikletliler Anıtkabir'e ulaştı
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500 kilometre yol yapan bisikletliler Anıtkabir'e ulaştı

500 kilometre yol yapan bisikletliler Anıtkabir'e ulaştı
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500 kilometre yol yapan bisikletliler Anıtkabir'e ulaştı

500 kilometre yol yapan bisikletliler Anıtkabir'e ulaştı
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500 kilometre yol yapan bisikletliler Anıtkabir'e ulaştı

500 kilometre yol yapan bisikletliler Anıtkabir'e ulaştı
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500 kilometre yol yapan bisikletliler Anıtkabir'e ulaştı

500 kilometre yol yapan bisikletliler Anıtkabir'e ulaştı
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500 kilometre yol yapan bisikletliler Anıtkabir'e ulaştı

500 kilometre yol yapan bisikletliler Anıtkabir'e ulaştı
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500 kilometre yol yapan bisikletliler Anıtkabir'e ulaştı

500 kilometre yol yapan bisikletliler Anıtkabir'e ulaştı
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500 kilometre yol yapan bisikletliler Anıtkabir'e ulaştı

500 kilometre yol yapan bisikletliler Anıtkabir'e ulaştı
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500 kilometre yol yapan bisikletliler Anıtkabir'e ulaştı

500 kilometre yol yapan bisikletliler Anıtkabir'e ulaştı
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500 kilometre yol yapan bisikletliler Anıtkabir'e ulaştı

500 kilometre yol yapan bisikletliler Anıtkabir'e ulaştı
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Anıtkabir Burak Türkoğlu görme engelli Mersin Bisiklet Derneği Süleyman Uygun

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