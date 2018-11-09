Anıtkabir'e gelmek için 500 kilometre pedal çevirdiler

Mersin'den yola çıkan, aralarında görme engellilerin de bulunduğu bir grup bisikletçi, 10 Kasım dolayısıyla yaklaşık 500 kilometrelik yolu bisikletlerle tamamlayarak Anıtkabir'e ulaştı.

Farklı meslek gruplarından bisiklet sporuyla ilgilenen, aralarında görme engellilerin de olduğu 13 bisikletçi, 10 Kasım dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etmek için 500 kilometre yol yaparak Mersin'den Ankara'ya geldi.

Ekipte yer alan Mersin Bisiklet Derneği Başkanı Süleyman Uygun, Anıtkabir'e ulaşmak için 4 Kasım'da Mersin'den bisikletleriyle yola çıktıklarını, yaklaşık 500 kilometrelik yolu günde 100 kilometre pedal çevirerek 5 günde tamamladıklarını anlattı.

Uygun, her bisikletçinin hayalinde uzun mesafe yol yapmak olduğunu ifade ederek, bu hayali anlamlı kılmak için Anıtkabir'i ziyaret etmeye karar verdiklerini dile getirdi.

Etkinliğin bu yıl ikincisini gerçekleştirdiklerini ifade eden Uygun, "Etkinliğimizi geleneksel hale getirmek istiyoruz. Her yıl ekibimizle Atamızın huzurunda yer almak istiyoruz." dedi.