Anıtkabir'e kadar 600 kilometre pedal çevirecekler

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN Bisiklet Derneği'nce (MERBİSDER) 2'ncisi düzenlenen 'Pedala Engel Yok' projesi kapsamında Ankara'da Anıtkabir'e kadar 600 kilometre pedal çevirecek olan, aralarında görme ve bedensel engelli sporcuların da yer aldığı yaklaşık 100 bisikletçi yola çıktı. 10 Kasım'da Ata'nın huzuruna çıkacak bisikletliler, 3 görme engelli co-pilot, 1 trike bike ve 10 tandem pilotu ile birlikte günde ortalama 100 kilometre yol kat edecek; Tarsus-Pozantı-Ulukışla-Aksaray-Şereflikoçhisar-Gölbaşı rotasını izleyerek Anıtkabir'e ulaşacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleşen projede bisikletçiler, Anıtkabir'de mozaleye çiçek bırakacak. 'POZİTİF ENERJİ' Cumhuriyet Meydanı'ndaki uğurlama töreninde duygu ve düşüncelirini dile getiren Tarih Öğretmeni görme engelli bisikletçi Ceyhun Denir, "Öğrencilerime, 'Çocuklar, bugüne kadar size hep Cumhuriyeti korumayı, kollamayı öğretiyordum. Bundan sonra size öğretmenin yanı sıra, yılda bir defa da olsa Ata'yı ziyaret ederek ona mesajlarımızı, Cumhuriyetimizi koruduğumuzu göstereceğiz' dedim. Onlar da, 'Hocam güle güle gidin' diye bir uğurlama yaptılar. Gruptan aldığım pozitif enerji ile bu yolculuğu en iyi şekilde geçireceğimi düşünüyorum. Çünkü kollektif bir çalışmanın ürünü bu. Hem psikolojik hem de fizyolojik olarak Anıtkabir'e en sağlam şekilde varacağız" dedi. 'GÜNDE 100 KİLOMETRE' MERBİSDER Başkan Süleyman Uygun ise şöyle konuştu: "Projenin ilkini geçtiğimiz yıl gerçekleştirmiştik. Büyükşehir Belediyemizin de destekleri ile beraber projemizi geleneksel hale getiriyoruz. Türkiye'nin farklı yerlerinde de arkadaşlar katılmaya başladı. Farklı bisiklet tarzları ile engelsiz yaşam adına. Bir arkadaşımız var, kanser tedavisi görmüş ve başarılı şekilde atlatmış. Trike bike farklı bir bisiklet kullanıyor. Amacımız 4 Kasım'da yola çıkıp, ortalama günde 100 kilometre pedal çevirerek Ankara'ya ulaşmak. 10 Kasım'da Anıtkabir'de olacağız, Atamızı ziyaret edeceğiz." Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Gökbel ise bisikletçilere hayırlı yolculuklar diledi. Törenin ardından bisikletçiler Ankara'ya doğru yola çıktı.

