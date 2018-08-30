Anıtkabir'e ziyaretçi akını

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- ANKARA'ya, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yurdun dört bir yanından gelen vatandaşlar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir'i ziyaret etti.
Başkent'te 30 Ağustos Zafer Bayramı için sabah düzenlenen resmi törenin ardından, Anıtkabir'in kapıları vatandaşlara saat 10.00'da açıldı. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Ata'nın manevi huzuruna çıkan vatandaşlar, tören alanı ve mozole etrafında fotoğraf çektirdi. Bazı vatandaşlar da tören alanında 10'uncu Yıl Marşı'nı okudu.
Anıtkabir'de askerlerin nöbet değişimi seremonisini izleyen vatandaşlar, nöbet değişiminin tamamlanmasıyla birlikte askerleri alkışladı.
Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsi eşyalarının sergilendiği Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'nin girişinde de uzun kuyruklar oluştu.
Anıtkabir, Zafer Bayramı nedeniyle bugün saat 22.00'ye kadar ziyarete açık tutulacak.
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