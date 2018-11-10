HABER

Anıtkabir'e ziyaretçi akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 10:33 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla çeşitli şehirlerden gelen vatandaşlar, Anıtkabir'de yoğunluk oluşturdu.

Anıtkabir, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı törenin ardından ziyarete açıldı.

Anıtkabir'e çocuklarıyla gelen vatandaşlar, Atatürk'ün mozolesine çiçek bıraktı, Anıtkabir Müzesi'ni de gezdi.

- Nöbet değişimine ilgi

Anıtkabir Komutanlığında görevli askerlerin nöbet değişimi ise büyük ilgi gördü.

Görevli askerlerin nöbet değişimi vatandaşlarca alkışlanırken, bazı vatandaşlar Anıtkabir'de saygı nöbeti tutan askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Vatandaşların Anıtkabir'i ziyaretleri devam ediyor.

PARTNERYılın en avantajlı 3 gününde alışveriş fırsatını kaçırmayın!Yılın en avantajlı 3 gününde alışveriş fırsatını kaçırmayın!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Instagram'da Atatürk paylaşımıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Instagram'da Atatürk paylaşımı
Gaziantep'te Atatürk anıldıGaziantep'te Atatürk anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
10 Kasım Anıtkabir Atatürk

En Çok Okunan Haberler

Adana'da esrarengiz olay! Kıl payı kurtuldu

Adana'da esrarengiz olay! Kıl payı kurtuldu

Suudi Arabistan'a giden Gabon Devlet Başkanı Ondimba'dan haber alınamıyor

Suudi Arabistan'a giden Gabon Devlet Başkanı Ondimba'dan haber alınamıyor

Ünlü oyuncular Söz dizisine transfer oldu! Söz'de 'Konsey' üyeleri kimler?

Ünlü oyuncular Söz dizisine transfer oldu! Söz'de 'Konsey' üyeleri kimler?

Ünlü futbolcu kafası ve cinsel organı kesilerek öldürülmüştü! Cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

Ünlü futbolcu kafası ve cinsel organı kesilerek öldürülmüştü! Cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kültür ve Özne Toplantıları PAD'da düzenlenecek

Kültür ve Özne Toplantıları PAD'da düzenlenecek

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Annesinin mezarında dua ederken topraktan bebek çıktı!

Annesinin mezarında dua ederken topraktan bebek çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Instagram'da Atatürk paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Instagram'da Atatürk paylaşımı

Ata'ya saygı havadan görüntülendi

Ata'ya saygı havadan görüntülendi

Saat 09:05'te tüm Türkiye'de hayat durdu

Saat 09:05'te tüm Türkiye'de hayat durdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.