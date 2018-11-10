Anıtkabir'e ziyaretçi akını

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla çeşitli şehirlerden gelen vatandaşlar, Anıtkabir'de yoğunluk oluşturdu.
Anıtkabir, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı törenin ardından ziyarete açıldı.
Anıtkabir'e çocuklarıyla gelen vatandaşlar, Atatürk'ün mozolesine çiçek bıraktı, Anıtkabir Müzesi'ni de gezdi.
- Nöbet değişimine ilgi
Anıtkabir Komutanlığında görevli askerlerin nöbet değişimi ise büyük ilgi gördü.
Görevli askerlerin nöbet değişimi vatandaşlarca alkışlanırken, bazı vatandaşlar Anıtkabir'de saygı nöbeti tutan askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Vatandaşların Anıtkabir'i ziyaretleri devam ediyor.
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