Anitta Rio de Janeiro'da klip çekerken görüntülendi

Brezilyalı şarkıcı Anitta, klip çekimi için Rio de Janeiro'ya gitti.

Asıl adı Larissa de Macedo Machado olan şarkıcı klip çekimi sırasında kendisini çeken muhabirlere iddialı pozlar vermeyi ihmal etmedi.

OYUNCU OLARAK DA TANINIYOR

Brezilya'nın ünlü isimlerinden biri olan Anitta, şarkıcılığın yanı sıra oyuncu ve TV yıldızı olarak da tanınıyor.

Henüz 8 yaşındayken kilise korosunda şarkı söylemeye başlayan Anitta, 2010 yılında Youtube'da paylaştığı videoları sayesinde şöhreti yakaladı.

O klipler sayesinde bir plak şirketinin kapısını çaldığı Anitta, 2012'de çıkardığı Meiga e Abusada adlı şarkısıyla bir anda ünlendi.



