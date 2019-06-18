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Anız yangını 40 dönüm buğday tarlasını küle çevirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 10:00 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bir çiftçinin yaktığı anız bitişikteki 40 dönüm ekili araziyi küle çevirdi.Edinilen bilgiye göre, yangın ilçeye bağlı Boğalı Mahallesi’nde çıktı.

Anız yangını 40 dönüm buğday tarlasını küle çevirdi

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bir çiftçinin yaktığı anız bitişikteki 40 dönüm ekili araziyi küle çevirdi.
Edinilen bilgiye göre, yangın ilçeye bağlı Boğalı Mahallesi’nde çıktı. İsmi öğrenilmeyen bir çiftçinin yaktığı anızın kıvılcımları rüzgarın etkisiyle buğday ekili tarlaya sıçradı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi yetersiz kalınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Bölgeye gelen Şanlıurfa Büyükşehir itfaiyesine bağlı ekiplerin yaptığı müdahaleler sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yapılan kontrollerde biçilmemiş 40 dönüm buğday tarlasının tamamen kül olduğu belirlendi.

Anız yangını 40 dönüm buğday tarlasını küle çevirdi

Anız yangını 40 dönüm buğday tarlasını küle çevirdi

Anız yangını 40 dönüm buğday tarlasını küle çevirdi

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