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Anız yangını bir ev ile aracı küle çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 21:08 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Erenler ilçesinde anız yangını şiddetli rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerine sıçradı.

Sakarya’nın Erenler ilçesinde anız yangını şiddetli rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerine sıçradı. Meydana gelen yangında bir ev, samanlık ve içerisindeki araç küle döndü.

Yangın, Erenler ilçesi Horozlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boş arazide çıkan anız yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyerek yerleşim birimlerine sıçradı. Yangının büyümesi üzerine bir ev, samanlık ve samanlık içinde bulunan bir araç alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken yangını söndürme çalışmalarına vatandaşların da kovalarla su taşıyarak yardım ettiği görüldü. Meydana gelen yangında dumandan etkilenen vatandaşlara ise sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Öte yandan, itfaiye ekiplerinin Erenler ilçesindeki Epçeler, Şeyhköy, Kamışlı ve Çatalköprü mahallelerinin farklı bölgelerinde çıkan anız yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor.

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