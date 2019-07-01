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Anız yangını büyüdü, sıçradığı ev, araçlarla orman alanı ve zeytinlik yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 12:16 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesinde anız yangınının sıçradığı ev, traktör, plastik serayla 1 hektar orman alanı ve 85 zeytin ağacı yandı.

Anız yangını büyüdü, sıçradığı ev, araçlarla orman alanı ve zeytinlik yandı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde anız yangınının sıçradığı ev, traktör, plastik serayla 1 hektar orman alanı ve 85 zeytin ağacı yandı.
Serik'e bağlı Kuşlar Mahallesi'nde dün saat 20.30 sıralarında anız yangını çıktı. Yangın Yeşilyurt Mahallesi Araplar mevkisine sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın Dudu Çelik'e ait eve de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait müdahale ekipleri sevk edildi. Güçlükle söndürülen yangında Dudu Çelik'e ait ev, traktör ve römorku, ahır, ilaç makinesi, 85 zeytin ağacı, Ferit Çilenger'e ait 1.5 dekar içi boş plastik sera yandı. Yangında bir hektar orman alanı da kül oldu.
Yangın yerine gelen Kaymakam Haluk Şimşek, Yeşilyurt Mahallesi Muhtarı Bekir Durmaz'dan yanan yerlerle ilgili bilgi aldıktan sonra evi yanan Dudu Çelik'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Kaymakam Haluk Şimşek, Dudu Çelik'e yardımda bulunacaklarını söyledi. Dün akşam 7 ayrı noktada anız yangını çıktığını aktaran Kaymakam Şimşek, yangınların Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürüldüğünü vurgularken, vatandaşları da anız yakmamaları konusunda uyardı.

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Anız yangını büyüdü, sıçradığı ev, araçlarla orman alanı ve zeytinlik yandıAnız yangını büyüdü, sıçradığı ev, araçlarla orman alanı ve zeytinlik yandıAnız yangını büyüdü, sıçradığı ev, araçlarla orman alanı ve zeytinlik yandıAnız yangını büyüdü, sıçradığı ev, araçlarla orman alanı ve zeytinlik yandı

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