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Anız yangını odunluğu kül etti

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 18:06 | Son Güncelleme

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bir tarlada henüz nedeni belirlenemeyen anız yangınında alevler odunluğa sıçrarken, içi odun dolu olan depo tamamen kül oldu.Yangın, Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Atatürk Mahallesinde meydana geldi.

Anız yangını odunluğu kül etti

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bir tarlada henüz nedeni belirlenemeyen anız yangınında alevler odunluğa sıçrarken, içi odun dolu olan depo tamamen kül oldu.
Yangın, Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Atatürk Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tarlada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler tarlanın hemen yanında bulunan içi odun dolu depoya sıçradı. Evlere yakın bulunan odunluktaki yangına ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaptı. Durumun Manisa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine yangın alanına çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen 3 itfaiye ekibi, müdahale ettiği alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Anız yangını odunluğu kül etti

Anız yangını odunluğu kül etti

Anız yangını odunluğu kül etti

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