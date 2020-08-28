HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2020 22:37 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan anız yangını ormana sıçramadan helikopter desteğiyle söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, Kumbağ Mahallesi Kurukavak mevkiinde kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan anız yangını ormana sıçramadan helikopter desteğiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Kumbağ Mahallesi Kurukavak mevkiinde kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına arasöz ve helikopterler de müdahale etti. Havadan ve karadan yapılan müdahale ile yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 20 dönüm arazinin zarar gördüğü öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yeni düğün yasağı! Valilik duyurdu: Gelin ve damat dışında... Yeni düğün yasağı! Valilik duyurdu: Gelin ve damat dışında...
9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümünde flaş gelişme! Tutuklandılar9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümünde flaş gelişme! Tutuklandılar
'Sosyal mesafe kuralı modası geçmiş bilime dayanıyor' 'Sosyal mesafe kuralı modası geçmiş bilime dayanıyor'
1/
En Çok Okunan Haberler
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması!
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması!
28 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
28 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Bomba iddialar! 'İki kadını idare ediyor'
Bomba iddialar! 'İki kadını idare ediyor'
Ünlü popçu onu engelledi! Ne yapsa olmadı
Ünlü popçu onu engelledi! Ne yapsa olmadı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Fark etmeden korona geçirmiş olabileceğinizi gösteren 7 işaret
Fark etmeden korona geçirmiş olabileceğinizi gösteren 7 işaret
İlginizi Çekebilir
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
Görüntüler tepki çekmişti! O salça firmasına baskın
Görüntüler tepki çekmişti! O salça firmasına baskın
Bir doktor daha koronadan hayatını kaybetti
Bir doktor daha koronadan hayatını kaybetti
Diğer Haberler
Son dakika: Hakkari Şemdinli'den kahreden haber! Bir askerimiz şehit
Şemdinli’de bir askerimiz şehit oldu!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsü yenen bir sağlık çalışanının sözlerini paylaştı
Bakan Koca, koronavirüsü yenen bir sağlık çalışanının sözlerini paylaştı
9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümünde flaş gelişme! Tutuklandılar
9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümünde flaş gelişme! Tutuklandılar
AK Partili başkan adayı kürsüyü tekmeledi: Adalet, adalet, adalet istiyorum
AK Partili başkan adayı kürsüyü tekmeledi: Adalet istiyorum
İstanbul'da DHKP-C'ye operasyon: 30 gözaltı
İstanbul'da DHKP-C operasyonu: 30 gözaltı
Son dakika: MSB duyurdu! 6 Yunan F-16'sı havada önlendi
MSB: 6 adet Yunanistan’a ait F-16 havada önlendi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.