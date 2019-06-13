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Anız yangını ve boğulmalara karşı uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 18:17 | Son Güncelleme

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nca anız yangınları ve boğulma vakaları konusunda kent sakinleri uyarıldı.

Anız yangını ve boğulmalara karşı uyarı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nca anız yangınları ve boğulma vakaları konusunda kent sakinleri uyarıldı.
İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından hava sıcaklığının artmasıyla oluşabilecek riskler konusunda uyarı yapıldı. Özellikle kırsal kesimde çıkan anız yangınlarına dikkat çeken İtfaiye Dairesi Başkanı Murat Başlı, "Vatandaşlarımız yaz mevsiminde, mahsul sonrası tarlada kalan anızın ya da yabani otların çoğaldığı arazilerde temizlik amaçlı ateş yakmakta. Bunun sonucunda toprakta bulunan canlıların tamamı zarar görmekte ve bunun yanında toprağın verimi de düşmekte. Ayrıca havaya yüksek miktarda karbon salınımı gerçekleşerek büyük bir hava kirliliği oluşturmakta. En önemlisi de kontrolden çıkabilecek anız yangınları, başka alanlara sıçrayarak daha büyük felaketlere davetiye çıkarmakta. Denizli'de geçtiğimiz yıl, il genelinde 1426 arazi yangını meydana geldi" dedi.
Yaz aylarının gelmesiyle kent sakinlerinin serinlemek için kullanılması yasak gölet, baraj, sulama ve yangın söndürme havuzlarına girdiğini belirten Başlı, "Bu bölgelerde serinlemek amacıyla suya girmek ölüm riski taşımakta. Özellikle anne ve babaların çocuklarını uyarması gerekiyor. Söz konusu sular hem hijyen bakımından olumsuz hem de suların derinliği, akıntısı, dibinde çamura saplanma riski gibi birçok tehlikeler barındırıyor. İtfaiye su altı arama kurtarma dalgıçları geçen yıl Denizli'de boğularak hayatını kaybeden 5 vatandaşı da sudan çıkarmıştı" diye konuştu.

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Anız yangını ve boğulmalara karşı uyarıAnız yangını ve boğulmalara karşı uyarı

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