Anız yangını yerleşim alanına sıçradı

YOZGAT, (DHA) - YOZGAT’ta, anız yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle köyerleşim alanına sıçradı. Saman balyalarının depolandığı alan yanarken, alevlerin arasında kalan bir kamyon da kullanılmaz hale geldi.
Yozgat’ın Esenli köyü yakınlarında bugün öğle saatlerinde başlayan anız yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Bahçelerdeki otların tutuşmasıyla birlikte Esenli köyüne sıçrayan alevler, burada köy muhtarı Habip Avşar ve İbrahim Acer’e ait depolanan saman balyalarının alev almasıyla büyüdü. Park halindeki bir kamyon yandı. Yozgat Belediyesi itfaiyesi ve çevre ilçe ve beldelerden gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın güçlükle kontrol altına alındı.
Yangında köy muhtarı Habip Avşar ve İbrahim Acer’e ait olan 7 bin saman balyası tamamen yandı. Alevler iş makinesi yardımıyla saman balyalarının üzeri toprakla kapatılarak, soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
FOTOĞRAFLI
Bedelli askerlikte öğretmenlere müjde! Bakanlık duyurdu
BM'den en üst seviyede itiraf: ABD'nin gücü azalıyor
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Suriyeli gerilimi
Kastamonu'da dolu yağdı, hayat felç oldu! Elektrik ve internet gitti
Nafaka artırma davasında eski eşin yeni sevgilisinden şok sözler: Siz çalışacaksınız, biz de yiyeceğiz
ABD'den yeni yaptırımlar! Trump, Twitter'dan mesaj paylaştı
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı! 2018 YKS ek tercih ve yerleştirme nasıl yapılır?
iPhone almayı düşünenlere kötü haber! Artık içinden kulaklık dönüştürücü çıkmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!
43 kiloluk kadın 290 çöp şiş yedi!
Ölmeden önce son fotoğraf!
CHP'nin yeni kanalı KRT TV'de kriz!