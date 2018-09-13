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Anız yangını yerleşim alanına sıçradı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2018 21:53 | Son Güncelleme

YOZGAT’ta, anız yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle köyerleşim alanına sıçradı.

Anız yangını yerleşim alanına sıçradı

YOZGAT, (DHA) - YOZGAT’ta, anız yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle köyerleşim alanına sıçradı. Saman balyalarının depolandığı alan yanarken, alevlerin arasında kalan bir kamyon da kullanılmaz hale geldi.
Yozgat’ın Esenli köyü yakınlarında bugün öğle saatlerinde başlayan anız yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Bahçelerdeki otların tutuşmasıyla birlikte Esenli köyüne sıçrayan alevler, burada köy muhtarı Habip Avşar ve İbrahim Acer’e ait depolanan saman balyalarının alev almasıyla büyüdü. Park halindeki bir kamyon yandı. Yozgat Belediyesi itfaiyesi ve çevre ilçe ve beldelerden gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın güçlükle kontrol altına alındı.
Yangında köy muhtarı Habip Avşar ve İbrahim Acer’e ait olan 7 bin saman balyası tamamen yandı. Alevler iş makinesi yardımıyla saman balyalarının üzeri toprakla kapatılarak, soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

Anız yangını yerleşim alanına sıçradıAnız yangını yerleşim alanına sıçradıAnız yangını yerleşim alanına sıçradıAnız yangını yerleşim alanına sıçradı

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