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Anız yangınına TOMA’lar müdahale etti

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2019 14:55 | Son Güncelleme

Mardin’in Artuklu ilçesinde bir arazide çıkan yangına, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) müdahale etti.Artuklu ilçesine bağlı Türkmenderesi Mahallesi yakınlarında çıkan anız yangını korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Mardin’in Artuklu ilçesinde bir arazide çıkan yangına, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) müdahale etti.
Artuklu ilçesine bağlı Türkmenderesi Mahallesi yakınlarında çıkan anız yangını korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa süre içinde İl Emniyet Müdürlüğü emrinde bulunan iki adet TOMA da olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Adliye lojmanları yakınında çıkan yangının evlere sıçramaması için yoğun çaba harcandı.
Olayda bir Orman İşetme Müdürlüğü personeli yoğun dumandan dolayı rahatsızlandı. Personel ambulansla Mardin Devlet Hastanesine kaldırılırken, yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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