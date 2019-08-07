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Anız yangınında 40 dönüm arazi yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 16:46 | Son Güncelleme

Erzincan’ın Ulalar Mahallesinde meydana gelen anız yangını korkuya neden olurken 40 dönüm arazi yandı.Bugün saat 11.55 sıralarında Ulalar Mahallesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden anız yangını çıktı.

Anız yangınında 40 dönüm arazi yandı

Erzincan’ın Ulalar Mahallesinde meydana gelen anız yangını korkuya neden olurken 40 dönüm arazi yandı.
Bugün saat 11.55 sıralarında Ulalar Mahallesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden anız yangını çıktı. Kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın korkuya neden oldu. 4 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınabildi.
40 dönüm arazinin yandığı yangın 3 ev ve 4 ahır ve arazi içerisinde ki samanlara sirayet etmeden önlendi.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Anız yangınında 40 dönüm arazi yandı

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