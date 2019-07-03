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Anız yangınında asfalta yapışan yavru köpek tedavi ediliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 12:23 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, anız yangınından kaçarken, eriyen asfalta yapışması sonucu yanan 3 aylık köpek, Canlı Hayatı İyileştirme Derneği'nce (CAHİDE) tedaviye alındı.

Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, anız yangınından kaçarken, eriyen asfalta yapışması sonucu yanan 3 aylık köpek, Canlı Hayatı İyileştirme Derneği'nce (CAHİDE) tedaviye alındı. Tedavi sonrası sahiplendirilmesi hedeflenen köpeğe, yangından kurtulduğu için 'Ateş' ismi koyuldu.

Kentteki Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) de içinde bulunduğu arazide, dün anız yangını çıktı. Alevlerin arasında kalan 3 aylık köpek, kaçarken, eriyen asfalta yapıştı. Yavru köpeği görenler, CAHİDE'ye haber verdi. İhbar üzerine dernek görevlileri, olay yerine gelip, yanan köpeği zeminden aldı. Havyan ambulansıyla derneğe ait kliniğe götürülen köpeği kontrol eden veteriner Esra Taşkın, sol tarafında ciddi yanıklar olduğunu ve tüylerine erimiş asfaltın yapıştığını belirledi. CAHİDE yöneticisi Cemal Güneş, yavru köpeğin tedavisine başlandığını belirterek, "Bu köpeğimiz Organize Sanayi Bölgesi'nde anız yangının içinde kalmış. Daha sonra canını kurtarmak için kaçarken, eriyen asfalta yapışmış. Çevrede görenler bize haber verdi. Biz de olay yerine giderek köpeğimizi aldık. Bu anız yangınlarına son verilmesi gerekiyor. Anız yangınlarında yüzlerce hayvan hayatını kaybediyor" dedi.

Tedaviyi gerçekleştiren veteriner Esra Taşkın ise köpeğin ağır yanıkları olduğunu kaydederek, yangından kurtulduğu için 'Ateş' ismini koyduklarını söyledi. Taşkın, "Yaklaşık 4 saat boyunca temizledik ve hala devam ediyoruz. Yanığa bağlı yaraları var. Yavru köpeği tedavi ediyoruz, durumu iyiye gidiyor. Köpeğimiz yangının içinden kurtulduğu için adını 'Ateş' koyduk. 'Ateş'i tedavisinin ardından rahat edeceği bir yuva için sahiplendireceğiz" diye konuştu.

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