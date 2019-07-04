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Anız yangınını söndürmek isteyen itfaiyecilerin darp edildiği iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 15:06 | Son Güncelleme

Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Aşağı Hatunlu Mahallesi’nde Artuklu itfaiye ekiplerine desteğe giden Kızıltepe itfaiye erlerinin mahalle muhtarı ve 6 kişinin saldırısına uğradığı iddia edildi.İddiaya göre, dün saat 16.00 sularında Aşağı Hatunlu Mahallesi’nde anız ve saman yangını ihbarı alan Artuklu itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Anız yangınını söndürmek isteyen itfaiyecilerin darp edildiği iddiası

Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Aşağı Hatunlu Mahallesi’nde Artuklu itfaiye ekiplerine desteğe giden Kızıltepe itfaiye erlerinin mahalle muhtarı ve 6 kişinin saldırısına uğradığı iddia edildi.
İddiaya göre, dün saat 16.00 sularında Aşağı Hatunlu Mahallesi’nde anız ve saman yangını ihbarı alan Artuklu itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Destek için bölgeye sevk edilen Kızıltepe itfaiye ekiplerine mahalle muhtarı ve yanındaki 6 kişi, ’Anızı değil samanı söndür, anızı söndürmeyeceksin’ dedi. Anız yangınının söndürülmezse zeytin bahçelerine sıçrayacağını kaydeden itfaiye erleri, iddiaya göre araçlarla yolları kapatılıp ardından darp edildi.
Yangına müdahale ettikleri sırada muhtar ve 6 kişinin saldırısına uğradıklarını kaydeden itfaiye erleri A.Ö. ve O.G., muhtar ve mahalle sakini 6 kişi tarafından yollarının kesilmesinin ardından güvenlik güçlerine haber verdiklerini söylediler. Muhtar ve 6 kişinin linç girişiminden mahallelinin araya girmesi ile kurtulduklarını belirten itfaiye erleri, Mardin Devlet Hastanesinde darp raporu aldıklarını aktardılar. Vücutlarında darp izleri olan itfaiye erleri, Aşağı Hatunlu Mahalle Muhtarı ve 6 kişiden şikayetçi olduklarını belirterek, 50 derece sıcakta vatandaşın güvenliğini sağlamak için binlerce dönüm arazide 127 anız yangını söndürdüklerini dile getirdiler.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Anız yangınını söndürmek isteyen itfaiyecilerin darp edildiği iddiası

Anız yangınını söndürmek isteyen itfaiyecilerin darp edildiği iddiası

Anız yangınını söndürmek isteyen itfaiyecilerin darp edildiği iddiası

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