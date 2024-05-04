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Anjiyo nedir, nasıl ve neden yapılır? Anjiyo ne kadar sürer?

Cem Ölmez Cem Ölmez
29.04.2024 19:01
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Kalp ve damar hastalıkları günümüzde ciddi sağlık sorunları arasında yer alır. Bu hastalıkların teşhis edilmesi ve tedavi edilmesi kişinin sağlığını koruması açısından hayati öneme sahiptir. Anjiyografi bu hastalıkların tanısında önemli bir rol oynar. Özellikle kalp krizi riskini belirlemek, tıkalı damarları görmek ve tedavi seçeneklerini değerlendirmek için anjiyografi kullanılır.

Anjiyo nedir, nasıl ve neden yapılır? Anjiyo ne kadar sürer?

İçindekiler

  • Anjiyo nedir?
  • Anjiyo neden yapılır?
  • Anjiyo nasıl yapılır?
  • Anjiyo ne kadar sürer?
  • Anjiyo sonrası dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Anjiyo günümüzde kalp ve damar hastalıklarının teşhisinde ve tedavisinde kritik bir rol oynayan etkili bir tanı yöntemidir. Minimal invaziv olması, güvenliği ve detaylı bilgi sağlamasıyla, özellikle kalp sağlığıyla ilgili sorunların belirlenmesi ve tedavi edilmesinde önemli bir araçtır. Bu nedenle, kalp ve damar sağlığıyla ilgili herhangi bir şüphe durumunda, anjiyografi gibi tanı yöntemlerinden yararlanmak önemlidir.

Anjiyo nedir?

Anjiyo, kalp ve damar hastalıklarının teşhisinde kullanılan bir tıbbi görüntüleme yöntemidir. Bu işlemde özel bir röntgen cihazı kullanılarak vücuttaki damarların iç yapısı incelenir. Anjiyo ile kalp ve damarların durumu, tıkanıklıklar, daralmalar ve diğer anormallikler görüntülenerek değerlendirilir. Anjiyo, kalp krizi riskini belirlemek, tıkalı damarları görmek ve tedavi seçeneklerini değerlendirmek için önemli bir araçtır.

Anjiyo neden yapılır?

Anjiyo, kan damarlarının ve kalbin detaylı görüntülenmesi için kullanılan bir tıbbi görüntüleme yöntemidir. Tıbbi adı anjiyografi veya arteriyografi olan anjiyo, genellikle kalp ve damar hastalıklarının teşhis ve tedavisinde kullanılır. Anjiyo şunlar için kullanılır:

  • Kalp hastalıklarının teşhisi
  • Damar hastalıklarının teşhisi
  • Kan pıhtılarının belirlenmesi
  • Doğumsal kalp hastalıklarının değerlendirilmesi
  • Kan damarlarının tedavisi
  • Organ nakli öncesi değerlendirme
  • Bazı tümör tedavilerinde

Anjiyo nasıl yapılır?

Anjiyo işlemi şu şekilde yapılır:

  • İşlemden önce bazı tahlil ve testler yapılır.
  • İşlem sırasında hasta uyanık olur ancak lokal anestezi ile giriş bölgesi uyuşturulur.
  • Doktor, kasık bölgesi, kol veya el bileği gibi bir damardan ince ve esnek bir tüp olan kateteri vücuda sokar.
  • Kateter kalbe veya incelenecek bölgedeki damarlara yönlendirilir.
  • Kontrast madde kateterden damarlara enjekte edilir.
  • Kontrast madde damarlarda ilerlerken röntgen ışınları ile görüntüler alınır.
  • Görüntüler bilgisayarda işlenerek damarların detaylı bir haritası oluşturulur.

Anjiyo ne kadar sürer?

Anjiyo işleminin süresi genellikle 20 ila 60 dakika arasındadır. Bazı özel durumlarda anjiyo işlemi 10 dakikaya kadar kısalabilir veya birkaç saate kadar uzayabilir. Anjiyo işlemi sonrası hastalar genellikle 1.5 ila 6 saat içinde taburcu edilirler.

Anjiyo sonrası dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Anjiyo kalp damar hastalıklarının teşhisi ve tedavisinde kullanılan önemli bir işlemdir. İşlem sonrası hızlı ve tam bir iyileşme için bazı önemli noktalara dikkat etmek gerekir. Anjiyo sonrası dikkat edilmesi gerekenler:

  • İlk 24 saat dinlenilmeli
  • Ağır ve yorucu işlerden kaçınılmalı
  • Bol sıvı tüketilmeli
  • İlk gün sıvı ve yumuşak gıdalar tüketilmeli
  • Sigara ve alkol tüketilmemeli
  • İlaçlar düzenli kullanılmalı
  • Ameliyat yeri 24 saat boyunca kuru ve temiz tutulmalı
  • İlk 24 saat duş ve banyodan kaçınılmalı
  • İlk 24 saat araba kullanılmamalı
  • Doktor onayı olmadan cinsel aktiviteye girilmemeli

Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.

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anjiyo
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