Anjiyo nedir, nasıl ve neden yapılır? Anjiyo ne kadar sürer?

Anjiyo günümüzde kalp ve damar hastalıklarının teşhisinde ve tedavisinde kritik bir rol oynayan etkili bir tanı yöntemidir. Minimal invaziv olması, güvenliği ve detaylı bilgi sağlamasıyla, özellikle kalp sağlığıyla ilgili sorunların belirlenmesi ve tedavi edilmesinde önemli bir araçtır. Bu nedenle, kalp ve damar sağlığıyla ilgili herhangi bir şüphe durumunda, anjiyografi gibi tanı yöntemlerinden yararlanmak önemlidir.

Anjiyo nedir?

Anjiyo, kalp ve damar hastalıklarının teşhisinde kullanılan bir tıbbi görüntüleme yöntemidir. Bu işlemde özel bir röntgen cihazı kullanılarak vücuttaki damarların iç yapısı incelenir. Anjiyo ile kalp ve damarların durumu, tıkanıklıklar, daralmalar ve diğer anormallikler görüntülenerek değerlendirilir. Anjiyo, kalp krizi riskini belirlemek, tıkalı damarları görmek ve tedavi seçeneklerini değerlendirmek için önemli bir araçtır.

Anjiyo neden yapılır?

Anjiyo, kan damarlarının ve kalbin detaylı görüntülenmesi için kullanılan bir tıbbi görüntüleme yöntemidir. Tıbbi adı anjiyografi veya arteriyografi olan anjiyo, genellikle kalp ve damar hastalıklarının teşhis ve tedavisinde kullanılır. Anjiyo şunlar için kullanılır:

Kalp hastalıklarının teşhisi

Damar hastalıklarının teşhisi

Kan pıhtılarının belirlenmesi

Doğumsal kalp hastalıklarının değerlendirilmesi

Kan damarlarının tedavisi

Organ nakli öncesi değerlendirme

Bazı tümör tedavilerinde

Anjiyo nasıl yapılır?

Anjiyo işlemi şu şekilde yapılır:

İşlemden önce bazı tahlil ve testler yapılır.

İşlem sırasında hasta uyanık olur ancak lokal anestezi ile giriş bölgesi uyuşturulur.

Doktor, kasık bölgesi, kol veya el bileği gibi bir damardan ince ve esnek bir tüp olan kateteri vücuda sokar.

Kateter kalbe veya incelenecek bölgedeki damarlara yönlendirilir.

Kontrast madde kateterden damarlara enjekte edilir.

Kontrast madde damarlarda ilerlerken röntgen ışınları ile görüntüler alınır.

Görüntüler bilgisayarda işlenerek damarların detaylı bir haritası oluşturulur.

Anjiyo ne kadar sürer?

Anjiyo işleminin süresi genellikle 20 ila 60 dakika arasındadır. Bazı özel durumlarda anjiyo işlemi 10 dakikaya kadar kısalabilir veya birkaç saate kadar uzayabilir. Anjiyo işlemi sonrası hastalar genellikle 1.5 ila 6 saat içinde taburcu edilirler.

Anjiyo sonrası dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Anjiyo kalp damar hastalıklarının teşhisi ve tedavisinde kullanılan önemli bir işlemdir. İşlem sonrası hızlı ve tam bir iyileşme için bazı önemli noktalara dikkat etmek gerekir. Anjiyo sonrası dikkat edilmesi gerekenler:

İlk 24 saat dinlenilmeli

Ağır ve yorucu işlerden kaçınılmalı

Bol sıvı tüketilmeli

İlk gün sıvı ve yumuşak gıdalar tüketilmeli

Sigara ve alkol tüketilmemeli

İlaçlar düzenli kullanılmalı

Ameliyat yeri 24 saat boyunca kuru ve temiz tutulmalı

İlk 24 saat duş ve banyodan kaçınılmalı

İlk 24 saat araba kullanılmamalı

Doktor onayı olmadan cinsel aktiviteye girilmemeli

Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.





