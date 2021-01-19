Anjiyo nedir, ne kadar sürer? Hastalar bu işlemde uyutulmak istiyor ama...

Anjiyo cihazının bulunduğu yarı steril laboratuvarlarda hekim tarafından yapılır. Beraberinde tecrübeli hemşire ve teknisyenler vardır. Anjiyoya başlanmadan önce anjiyo nereden yapılır sorusu yanıtlanır. Son zamanlarda yaygın olarak el bileğinden koroner anjiyografi yapılmaktadır. Ayrıca kasıktan yapılabilir, çok nadir olarak da dirsek ön yüzünden ve koltuk altından anjiyografi yapılabilir. Peki anjiyo nasıl yapılır? Öncelikle anjiyografi yapılan yer steril hale getirilir. Çevre uyuşturulur, küçük bir iğne ile damar bulunarak içine kılıf yerleştirilir. 2 mm. çapındaki borularla kalbe kadar gidilerek özel bir madde verilir. Röntgen ışınları sayesinde görüntüleme yapılır. Anjiyo nasıl yapılır sorusu kadar merak edilen bir diğer konu da anjiyonun ağrılı bir işlem olup olmadığıdır. ANJİYO AĞRILI BİR İŞLEM MİDİR? Anjiyografi işleminden önce hastaya sakinleştirici bir ilaç verilir. İşlem sırasında, anjiyo yapılacak bölge küçük bir iğne ile uyuşturulur. Kesinlikle ağrılı bir işlem değildir. Ancak verilen opak madde hastada bir sıcak basması hissi doğurabilir. Eğer bu koroner anjiyografi dışında, kalbin içinin de görüntülenmesi yapılacaksa hasta daha fazla sıcak basması hisseder.

ANJİYODA HASTA UYUTULUR MU? Bazı hastalar uyutulmak istemektedir. Bu doğru değildir, çünkü işlem sırasında hastanın öksürüp nefesini tutmasını isteyebiliriz. Bu nedenle hastanın kesinlikle uyanık kalması gerekir. ANJİYO HANGİ DURUMLARDA GEREKLİDİR? Anjiyo, tipik şekilde eforla gelen, istirahat ile geçen göğsün ortasında sırta ve kola yayılım gösteren ağrıları olan kişilere gereklidir. İstirahat halinde ağrı tanımlayan, kalp krizi öncesi durumun belirlenmesi ve kalp krizi geçirenlerde ya da stent veya koroner bypass cerrahisi görmüş kişilerde ağrının yeniden başlaması durumunda da yapılmaktadır. Ayrıca ciddi biçimde vertiküler taşikardi rahatsızlığı yaşayan kişilere de koroner anjiyografi endikasyonu uygulanır. EL BİLEĞİNDEN ANJİYO KİMLERE YAPILAMAZ? El bileğinden koroner anjiyografi veya diğer anjiyografiler diyaliz hastalarında uygulanamaz. Aynı şekilde kronik böbrek yetersizliği olup diyaliz uygulama olasılığı olan hastalara da uygulanmaz. Ayrıca kadınlarda yüzde 1 oranında bilek ve kol damarları çok ince olabilir. Bu kişilerde de el bileğinden koroner anjiyografi yapılamaz. Hasta kol travması geçirmişse, travma izi kalmışsa bu kişilerde de el bileğinden anjiyo yapılmaz.

ANJİYO ÖNCESİ HASTA NASIL HAZIRLANMALIDIR? "Doktoru eğer hastaya farklı bir şey söylemediyse, hasta hastaneye aç olarak gelmelidir. Eğer ilaç kullanıyorsa, bir bardak su ile sabah saatlerinde ilaçlarını mutlaka almalıdır. Diyabetik bir hasta, mutlaka doktor talimatına göre ilaçlarını almalı ve insülini buna göre ayarlamalıdır. Hastaneye geldiği zaman, diyabetik olduğunu hemşireye mutlaka bildirmelidir.Hastaya el bileğinden anjiyografi yapılacaksa, bunun için herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur. Ancak kasık bölgesinden anjiyografi yapılacaksa, her iki kasık bölgesinin tıraş edilmesi gerekir. İlave olarak, hasta beraberinde daha önceden yapılmış tetkiklerini, koroner anjiyografi raporlarını ve hastane için gerekli evraklarını getirmelidir." ANJİYO RİSKLİ BİR İŞLEM MİDİR? "Her türlü tıbbi girişimin mutlaka düşük de olsa bir riski vardır. Bu anlamda anjiyonun da riski vardır. Ama son yıllarda deneyimin ve teknolojinin gelişmesiyle risk son derece düşmüştür. Bu riskler; anjiyografi sırasında ani ölüm, kalp krizi ve inme olabilir. Fakat bunun oranı 1000/1 gibi bir orandır. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, bir bilinmeyenle yaşamak çok daha fazla risklidir. Son zamanlarda el bileğinden yapılan anjiyografi ile, özellikle şişman hastalarda kasıktan yapıldığında ortaya çıkan kanama riski artık görülmemektedir.