HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Anjiyo nedir, ne kadar sürer? Hastalar bu işlemde uyutulmak istiyor ama...

Anjiyo nedir, ne kadar sürer? Hastalar bu işlemde uyutulmak istiyor ama...

19.01.2021 10:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anjiyo nedir sorusunu invaziv bir yolla damarların görüntülenmesi yöntemi olarak yanıtlayan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Metin Gürsürer, kalp damarlarının görüntülenmesi yöntemine koroner anjiyografi dendiğini söyleyerek anjiyo nasıl yapılır sorusunu yanıtladı. Halk arasında ameliyat olarak anılan anjiyonun bir ameliyat olmadığına dikkat çeken Gürsürer, anjiyo sayesinde beyin, böbrekler ve uç organların da görüntülenebildiğini söyledi. İşte konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Anjiyo cihazının bulunduğu yarı steril laboratuvarlarda hekim tarafından yapılır. Beraberinde tecrübeli hemşire ve teknisyenler vardır. Anjiyoya başlanmadan önce anjiyo nereden yapılır sorusu yanıtlanır. Son zamanlarda yaygın olarak el bileğinden koroner anjiyografi yapılmaktadır. Ayrıca kasıktan yapılabilir, çok nadir olarak da dirsek ön yüzünden ve koltuk altından anjiyografi yapılabilir. Peki anjiyo nasıl yapılır?

Öncelikle anjiyografi yapılan yer steril hale getirilir. Çevre uyuşturulur, küçük bir iğne ile damar bulunarak içine kılıf yerleştirilir. 2 mm. çapındaki borularla kalbe kadar gidilerek özel bir madde verilir. Röntgen ışınları sayesinde görüntüleme yapılır. Anjiyo nasıl yapılır sorusu kadar merak edilen bir diğer konu da anjiyonun ağrılı bir işlem olup olmadığıdır.

ANJİYO AĞRILI BİR İŞLEM MİDİR?

Anjiyografi işleminden önce hastaya sakinleştirici bir ilaç verilir. İşlem sırasında, anjiyo yapılacak bölge küçük bir iğne ile uyuşturulur. Kesinlikle ağrılı bir işlem değildir. Ancak verilen opak madde hastada bir sıcak basması hissi doğurabilir. Eğer bu koroner anjiyografi dışında, kalbin içinin de görüntülenmesi yapılacaksa hasta daha fazla sıcak basması hisseder.

ANJİYODA HASTA UYUTULUR MU?

Bazı hastalar uyutulmak istemektedir. Bu doğru değildir, çünkü işlem sırasında hastanın öksürüp nefesini tutmasını isteyebiliriz. Bu nedenle hastanın kesinlikle uyanık kalması gerekir.

ANJİYO HANGİ DURUMLARDA GEREKLİDİR?

Anjiyo, tipik şekilde eforla gelen, istirahat ile geçen göğsün ortasında sırta ve kola yayılım gösteren ağrıları olan kişilere gereklidir. İstirahat halinde ağrı tanımlayan, kalp krizi öncesi durumun belirlenmesi ve kalp krizi geçirenlerde ya da stent veya koroner bypass cerrahisi görmüş kişilerde ağrının yeniden başlaması durumunda da yapılmaktadır. Ayrıca ciddi biçimde vertiküler taşikardi rahatsızlığı yaşayan kişilere de koroner anjiyografi endikasyonu uygulanır.

EL BİLEĞİNDEN ANJİYO KİMLERE YAPILAMAZ?

El bileğinden koroner anjiyografi veya diğer anjiyografiler diyaliz hastalarında uygulanamaz. Aynı şekilde kronik böbrek yetersizliği olup diyaliz uygulama olasılığı olan hastalara da uygulanmaz. Ayrıca kadınlarda yüzde 1 oranında bilek ve kol damarları çok ince olabilir. Bu kişilerde de el bileğinden koroner anjiyografi yapılamaz. Hasta kol travması geçirmişse, travma izi kalmışsa bu kişilerde de el bileğinden anjiyo yapılmaz.

ANJİYO ÖNCESİ HASTA NASIL HAZIRLANMALIDIR?

"Doktoru eğer hastaya farklı bir şey söylemediyse, hasta hastaneye aç olarak gelmelidir. Eğer ilaç kullanıyorsa, bir bardak su ile sabah saatlerinde ilaçlarını mutlaka almalıdır. Diyabetik bir hasta, mutlaka doktor talimatına göre ilaçlarını almalı ve insülini buna göre ayarlamalıdır. Hastaneye geldiği zaman, diyabetik olduğunu hemşireye mutlaka bildirmelidir.Hastaya el bileğinden anjiyografi yapılacaksa, bunun için herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur. Ancak kasık bölgesinden anjiyografi yapılacaksa, her iki kasık bölgesinin tıraş edilmesi gerekir. İlave olarak, hasta beraberinde daha önceden yapılmış tetkiklerini, koroner anjiyografi raporlarını ve hastane için gerekli evraklarını getirmelidir."

ANJİYO RİSKLİ BİR İŞLEM MİDİR?

"Her türlü tıbbi girişimin mutlaka düşük de olsa bir riski vardır. Bu anlamda anjiyonun da riski vardır. Ama son yıllarda deneyimin ve teknolojinin gelişmesiyle risk son derece düşmüştür. Bu riskler; anjiyografi sırasında ani ölüm, kalp krizi ve inme olabilir. Fakat bunun oranı 1000/1 gibi bir orandır. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, bir bilinmeyenle yaşamak çok daha fazla risklidir. Son zamanlarda el bileğinden yapılan anjiyografi ile, özellikle şişman hastalarda kasıktan yapıldığında ortaya çıkan kanama riski artık görülmemektedir.

ANJİYO SONRASI HASTA NELERE DİKKAT ETMELİDİR?

Hastaneden ayrıldıktan sonra işlem yapılan yerin fazla zorlanmaması gerekir. İşlem eğer el bileğinden yapılmışsa, çanta ve bavul taşımamak, üzerine abanmamak, kasıktan yapılmışsa fazla ayakta durmamak ve oturmamak gerekir. İşlemden 24 saat sonra takılmış olan bant çıkarılır ve banyo yapılabilir. Su değebilir, pansuman gerekmez. Bazen işlem yerinde hafif bir sertlik ve ağrı oluşabilir, ağrı kesiciler ile giderilebilir. Ancak bazen kanamalar olabilir. Aşırı şişlikler görülebilir. Bu durumda hemen hastaneye gidilmesi gerekir. Basit olan hafif şişlikler ya da sertlikler 3 hafta içerisinde kendiliğinden düzelir.

HASTA NORMAL YAŞAMINA NE ZAMAN DÖNER?

Koroner anjiyografi hastanın el bileğinden yapılmışsa, hasta aynı gün dahi işine gidebilir, yazı yazabilir, bilgisayar kullanabilir. Ancak tabii ki kendisini fazla zorlamaması gerekir. Kasıktan yapılmış anjiyografilerde hasta 24 saat sonra işine başlayabilir. Ancak burada hastanın işe başlama kararını verecek olan koroner anjiyografiyi yapmış olan doktordur. Çünkü burada anjiyografinin yapıldığı yer değil, önemli olan koroner damarlardaki hastalığın ciddiyetinin belirlenmiş olmasıdır. Doktor bu ciddiyete göre, hastasının işe başlayabileceği zamana karar verir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Neslihan Atagül'den üzücü haber Neslihan Atagül'den üzücü haber
Dikkatinizi nasıl toplarsınız?Dikkatinizi nasıl toplarsınız?
MS hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?MS hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Domuz avına çıkan baba oğul dehşeti yaşadı

Domuz avına çıkan baba oğul dehşeti yaşadı

Hastaneye kaldırılan ünlü sunucu gözyaşları içinde anlattı

Hastaneye kaldırılan ünlü sunucu gözyaşları içinde anlattı

Kafası pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Kafası pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş aşı açıklaması

Çukur'da bir ayrılık daha! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Çukur'da bir ayrılık daha! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Soylu duyurdu! Cuma 'PAK' başlıyor

Soylu duyurdu! Cuma 'PAK' başlıyor

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Diğer Haberler

Mide kanserinde 'İmmünoterapi' yaşam süresini uzatıyor

Mide kanserinde 'İmmünoterapi' yaşam süresini uzatıyor

Diyabet hastaları beslenmelerinde nelere dikkat etmelidir?

Diyabet hastaları dikkat! Yiyecekleri pişirirken...

Dikkat toplama teknikleri ile hayatınızdaki sorunları yok edin! İşte 9 dikkat toplama önerisi

Dikkatinizi nasıl toplarsınız?

İyileşen sekiz Covid hastasından biri 140 gün içinde ölüyor

İyileşen sekiz hastadan biri 140 günde ölüyor

Avuç içlerindeki bu noktaları ovmak şifa veriyor! El masajının öyle faydaları var ki...

Bu noktaya basmak şifa veriyor

Depresyona iyi gelen yoga pozları nelerdir? Kimler yapabilir?

Bu pozlar depresyona iyi geliyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.