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Anjiyo olan Orhan Gencebay’dan ilk fotoğraf

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.04.2019 21:34 | Son Güncelleme

Göğüs ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırılıp anjiyo olan usta sanatçı Orhan Gencebay’dan ilk fotoğraf geldi.Kalp damarlarında darlık belirlenerek anjiyo yapılan Orhan Gencebay’a 3 stent takılmıştı.

Göğüs ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırılıp anjiyo olan usta sanatçı Orhan Gencebay’dan ilk fotoğraf geldi.

Kalp damarlarında darlık belirlenerek anjiyo yapılan Orhan Gencebay’a 3 stent takılmıştı. Hastanede tedavisi süren ’Orhan Baba’ lakaplı sanatçı Gencebay’ı eski Beyoğlu Belediyesi Başkanı Ahmet Misbah Demircan ziyaret etti. Gencebay’a geçmiş olsun dileklerini ileten Demircan, sosyal medya hesabından "İyi hamd olsun. Soranlara selamı var, berhudar olsunlar, dedi" notunu düşerek birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaştı.

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