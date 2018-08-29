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Anka’dan 30 Ağustos mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 10:35 | Son Güncelleme

Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, 30Ağustos’un Türk milletinin, ölüm kalım mücadelesinin zaferle taçlandırıldığı gün olduğunu belirterek, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yılını kutladı.

Anka’dan 30 Ağustos mesajı

Ali İhsan Sofuoğlu, kutlama mesajında, “Tarih sayfasında inancın zafere dönüştüğü büyük bir kahramanlık örneği ve bağımsızlık mücadelesi olarak yerini alan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ıncıyıldönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Milletimizin sarsılmaz azmi ve yüksek iradesiyle kazanılan 30 Ağustos, destansı bir zaferdir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, 26 Ağustos’ta başlayan ve 30 Ağustos’ta zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan savaşı ile Türk milleti bağımsız ve egemen bir devlet olarak yaşama onuruna kavuşmuştur. Türk milletinin övünç kaynağı olan bu zafer ile vatan, millet ve bayrak sevgisinin, sayısal güçten daha üstün olduğu tüm dünyaya kanıtlanmıştır.Tarih boyunca bağımsızlık ve özgürlüğünden ödün vermeyen, esareti kabul etmeyen, ilke ve değerlerinden asla vazgeçmeyen ulusumuz bugün de aynı kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti sonsuza dek korunacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm ülkelere örnek teşkil eden anlamlı zaferimizin96. yıl dönümünde bu topraklarda hür ve bağımsız yaşamamızı canları pahasına sağlayan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyor, tüm halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı. (İHA)

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