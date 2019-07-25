Anka, Hürkuş ve Atak, Malezya Başbakanı için uçtu

Selen YALAZ-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)- MALEZYA Başbakanı Mahathir Muhammed, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii 'TUSAŞ' tesislerinde Atak helikopteri, Hürkuş temel eğitim uçağı ve Anka insansız hava aracının uçuş gösterisini izledi. Başbakan Muhammed, "Çok etkileyici bir gösteriydi. Böyle bir uçak dizayn ve inşaa edileceğini beklemiyordum" dedi.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ile birlikte TUSAŞ tesislerini gezerek, özgün geliştirilen platformlar hakkında bilgi aldı. Başbakan Muhammed, fabrika turunun ardından TUSAŞ tarafından tasarlanan ve geliştirilen Hürkuş temel eğitim uçağı, Anka insansız hava aracı ve Atak helikopterinin uçuş gösterisini izledi. Gösterinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Muhammed, "Çok etkileyici bir gösteriydi. Gösterinin bu seviyede bir kapasiteye ulaşacağını düşünmedim. Ayrıca, böyle bir uçak dizayn ve inşaa edileceğini de beklemiyordum" dedi.