HABER

Anka, Hürkuş ve Atak, Malezya Başbakanı için uçtu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

MALEZYA Başbakanı Mahathir Muhammed, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii 'TUSAŞ' tesislerinde Atak helikopteri, Hürkuş temel eğitim uçağı ve Anka insansız hava aracının uçuş gösterisini izledi.

Anka, Hürkuş ve Atak, Malezya Başbakanı için uçtu

Selen YALAZ-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)- MALEZYA Başbakanı Mahathir Muhammed, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii 'TUSAŞ' tesislerinde Atak helikopteri, Hürkuş temel eğitim uçağı ve Anka insansız hava aracının uçuş gösterisini izledi. Başbakan Muhammed, "Çok etkileyici bir gösteriydi. Böyle bir uçak dizayn ve inşaa edileceğini beklemiyordum" dedi.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ile birlikte TUSAŞ tesislerini gezerek, özgün geliştirilen platformlar hakkında bilgi aldı. Başbakan Muhammed, fabrika turunun ardından TUSAŞ tarafından tasarlanan ve geliştirilen Hürkuş temel eğitim uçağı, Anka insansız hava aracı ve Atak helikopterinin uçuş gösterisini izledi. Gösterinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Muhammed, "Çok etkileyici bir gösteriydi. Gösterinin bu seviyede bir kapasiteye ulaşacağını düşünmedim. Ayrıca, böyle bir uçak dizayn ve inşaa edileceğini de beklemiyordum" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ise, "Bugün Malezya başbakanını ağırlıyoruz. Kendisini burdaki tesislerimizi gezdirdik. Malezya ve Türkiye’nin işbirliği yapabileceği birçok alan var. Hem savunma sanayi hem de diğer endüstrilerde, önümüzde birçok fırsat duruyor. İnşallah bugün sayın cumhurbaşkanımızla yapacakları görüşmelerde de bu konuları ele alacağız. Bugün güzel bir sunum yaptık kendilerine, kendilerinin memnun olması bizi de memnun etti" dedi.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ise Malezya ile işbirliğini daha da geliştireceklerini söyledi.

Görüntü Dökümü:
-TUSAŞ'taki incelemelerden görüntü
-Uçuş gösterileri
-Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed konuşma
-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşma
-Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir konuşma
Haber-Kamera:Selen YALAZ-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)-

Hayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenlerHayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenler
 Fatih'te 300 bin dolarlık soygun sonrası linç girişimi Fatih'te 300 bin dolarlık soygun sonrası linç girişimi
’Maskeli Şebnem’ için çadıra koştular’Maskeli Şebnem’ için çadıra koştular
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Enes Batur'la poz verdi! Tepki yağdı

Enes Batur'la poz verdi! Tepki yağdı

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

Sütyeni gören polis şaştı kaldı!

Sütyeni gören polis şaştı kaldı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika Hulusi Akar'dan Fırat'ın doğusuna olası harekatla ilgili flaş açıklama

Akar'dan Fırat'ın doğusuna olası harekatla ilgili flaş açıklama

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO): 35 bin savaşçıyla hazırız!

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO): 35 bin savaşçıyla hazırız!

İzmir'de 35 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'de 35 kaçak göçmen yakalandı

Bodrum'da 5 yıldızlı otelde silahlı saldırı! Yaralılar var

Bodrum'da 5 yıldızlı otelde silahlı saldırı! Yaralılar var

Son dakika Ordu'da feci kaza! Yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı

Yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Kahreden anlar! Çocuk damadın vurulma anı kamerada

Çocuk damadın vurulma anı kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.