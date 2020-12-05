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Anka kuşlu paketlerle eroin sevkiyatına suçüstü

05.12.2020 09:54 | Son Güncelleme:
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Adana’da bir tırda yapılan aramada anka kuşu resimli paketler içinde 77 kilo eroin ele geçirildi.

Adana’da bir tırda yapılan aramada anka kuşu resimli paketler içinde 77 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan tır sürücüsü, paketlerin içindeki eroinden haberi olmadığını öne sürdü.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, doğu illerinden Adana’ya yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. Polis, takipte olduğu M.A. (58) yönetimindeki tırı, 3 Aralık’ta kente giriş yaptığı anda durdur. Hassas burunlu narkotik detektör köpeği ‘Oscar’ ile devreye girdi ve araçta kapsamlı bir arama gerçekleştirildi. Köpek, şoför kabininde koltukların arka kısmındaki iç döşemeye tepki verince; ekipler de bu alana yoğunlaştı. Yapılan incelemede döşemenin altında özel olarak tasarlanan zula da açığa çıktı. Söz konusu zuladan da üzerinde ‘Anka kuşu’ resmi bulunan 150 pakette 77 kilo eroin ele geçirildi. Kahramanmaraş’ta uğradığı silahlı saldırıda şehit düşen polis memuru Barış Göl’ün adı verilen operasyonda araç sürücüsü M.A. da gözaltına alındı. M.A., emniyetteki sorgusunda da kendisinin bir nakliyat firmasında ‘şoför’ olarak çalıştığını, Adana’ya da ‘cips’ yüklü paketleri getirdiğini belirterek, “Uyuşturucudan haberim yoktu. Ben sadece cips taşıdığımı sanıyordum” dedi. Zanlının böyle söylemesine rağmen 10 yıl önce de uyuşturucu taşımaktan suç kaydı olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı. Polis, ele geçirilen 150 paket üzerinde yer alan ‘Anka kuşu’ resminin ne anlama geldiğini araştırıyor. Polis resmin uluslararası bir uyuşturucu çetesinin simgesi olabileceğini değerlendiriyor.

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