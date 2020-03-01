ANKA nedir? Yerli insansız hava aracının özellikleri

Son zamanlarda savunma sanayisi alanında sürdürdüğü gelişmelerle ön plana çıkan Türkiye İdlib'deki çatışmalarda yerli üretimi olan ANKA'yı da kullanıyor. Her ülke için oldukça önemli konular arasında yer alan savunma sanayisi ülkemiz için de yapılan çalışmalarla ne denli önemli noktada olduğunu gözler önüne seriyor. Savunma sanayisi konusunda çeşitli başarılara imza atan ülkemizin konu ile ilgili başarılarından biri de İHA (İnsansız Hava Aracı) çeşitlerinden biri olan ANKA.
İHA’lar son dönemlerde oldukça önemli alanlardan birisidir. Her ülke savaş teknolojilerine yaptığı yatırımlar ile yeni araçlar üretmektedir. İHA konusu ülkeler arasında da bir rekabet yaratmaktadır. Biz de bu konuda gerekli adımları atmakta çalışmaktayız. İHA’lar gerek iç güvenlik bölgelerinde terörle mücadele konusunda gerekse sınır ötesinde ülkemiz için oldukça önemlidir. Biz de elimizdeki yerli İHA’lardan biri olan ANKA’dan bahsedeceğiz.
Tusaş Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen insansız hava aracımız TAI Anka, TUSAŞ anka yada ANKA olarak adlandırılmaktadır. ANKA uzun süre havada kalabilen orta irtifa uçuşları için ihtiyaç duyulan insansız hava aracı isteğine karşılık olarak üretilmiştir.
ANKA ilk olarak 16 Temmuz 2010 yılında gerçekleştirilen tanıtımı ile dikkat çekmişti. İlk deneme uçuşunu 30 Aralık 2010’da gerçekleştirilen ANKA'nın bu uçuşunda havada kalma süresi ise 14 dakikadır. Havada 6 saat kaldığı 6. Test uçuşunu ise 22 Kasın 2011’de gerçekleştirmiştir. Bu test uçuşunda ise 18000 feet yani yaklaşık olarak 6000 metre yüksekliğe çıkmıştır.
Kanat açıklığı: 17 metre
Gövde uzunluğu: 8 metre
Kanat açıklık oranı: 22
Kanat alanı: 13,6 metrekare
Kanat ok açısı: 0
Mürettebat: Yok
Toplam kalkış ağırlığı: 1,500 kilogram
Yararlı yük ağırlığı: 200 kilogram
Yakıt ağırlığı: 250 kilogram
Motor: Thielert Centurion 2.0 dört silindir, turbolu 155 Hp (114 kW)
Servis irtifası: 30.000 feet
Havada kalma süresi: 24-32 saat
Azamı hız: 217 km/s
Olağan seyir hızı: >75 knot (knot = saatte bir deniz miline eşit hız birimidir.)
Hareket yarıçapı: 200 km
Çevre şartları: 15 kts yan rüzgar, 20 kts baş rüzgarı, nem, yağmur, sıcaklık ve buzlanma sınırları MIL-HDBK-310 ile tanımlanıyor.