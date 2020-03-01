ANKA nedir? Yerli insansız hava aracının özellikleri

Son zamanlarda savunma sanayisi alanında sürdürdüğü gelişmelerle ön plana çıkan Türkiye İdlib'deki çatışmalarda yerli üretimi olan ANKA'yı da kullanıyor. Her ülke için oldukça önemli konular arasında yer alan savunma sanayisi ülkemiz için de yapılan çalışmalarla ne denli önemli noktada olduğunu gözler önüne seriyor. Savunma sanayisi konusunda çeşitli başarılara imza atan ülkemizin konu ile ilgili başarılarından biri de İHA (İnsansız Hava Aracı) çeşitlerinden biri olan ANKA.

İHA’lar son dönemlerde oldukça önemli alanlardan birisidir. Her ülke savaş teknolojilerine yaptığı yatırımlar ile yeni araçlar üretmektedir. İHA konusu ülkeler arasında da bir rekabet yaratmaktadır. Biz de bu konuda gerekli adımları atmakta çalışmaktayız. İHA’lar gerek iç güvenlik bölgelerinde terörle mücadele konusunda gerekse sınır ötesinde ülkemiz için oldukça önemlidir. Biz de elimizdeki yerli İHA’lardan biri olan ANKA’dan bahsedeceğiz.

ANKA İLK UÇUŞUNDA SADE 14 DAKİKA HAVADA KALABİLMİŞTİ

Tusaş Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen insansız hava aracımız TAI Anka, TUSAŞ anka yada ANKA olarak adlandırılmaktadır. ANKA uzun süre havada kalabilen orta irtifa uçuşları için ihtiyaç duyulan insansız hava aracı isteğine karşılık olarak üretilmiştir.