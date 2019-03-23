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"Anka Park'ı ziyaret eden kişi sayısı 980 bin"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 19:49 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki: - "Hafta içi mesai zamanı olmasına rağmen yaklaşık 230 bin hemşehrimiz gelip Anka Park'ı gezmişler. Bugün Anka Park'ı ziyaret eden kişi sayısı ise 980 bine ulaştı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Hafta içi mesai zamanı olmasına rağmen yaklaşık 230 bin hemşehrimiz gelip Anka Park'ı gezmişler. Bugün Anka Park'ı ziyaret eden kişi sayısı ise 980 bine ulaştı. Çok ciddi bir rakam." dedi.

Anka Park'ı ziyaret eden Özhaseki, burada yaptığı açıklamada, parkın Ankaralılar için büyük bir ihtiyacı karşıladığını söyledi.

Özhaseki, Anka Park hakkındaki iddiaların üzücü olduğunu belirterek, "Şu kalabalığa bakınca da insan buranın ne kadar doğru bir proje olduğunu bir kez daha anlamış oluyor. Hafta içi mesai zamanı olmasına rağmen yaklaşık 230 bin hemşehrimiz gelip Anka Park'ı gezmişler. Burada emeği geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına ve Melih Gökçek'e teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Bugün Anka Park'ı ziyaret eden kişi sayısının 980 bine ulaştığını aktaran Özhaseki, "Çok ciddi bir rakam. Ankara'da bu tür etkinliklere ihtiyaç var. Bir şehirde sanat, spor, kültür olmalıdır. Eğlence de olmalıdır. Eğlencenin meşru türünü ve insanların beklediği tarzda olanlarını belediyeler sunarlar. Bu özellikle para karşılığı ya da kazanç elde etmek için yapılmaz. Eğer şehirlerde bu tür etkinlik olmazsa kocaman bir huzur evine dönerler." şeklinde konuştu.

Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Özhaseki, daha sonra düzenlenen su gösterisini izledi.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye B ANKA Park

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