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ANKAmall AVM çalışma saatleri nedir? ANKAmall AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

15.12.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde en çok tercih edilen mekânlardan birisi alışveriş merkezleridir. Her yaş grubuna hitap eden alışveriş merkezleri hem hoşça vakit geçirmek adına hem de aynı anda birden çok mağazaya ulaşabilmek adına önemli bir hâle gelmiştir. Özellikle kış aylarında tercih edilen alışveriş merkezleri çalışma saatleri ve hafta sonu çalışma durumları açısından merak edilebilir. Ankarada bulunan ve sıkça tercih edilen ANKAmall AVM saat açta açılıyor ve kaça kadar hizmet veriyor?

ANKAmall AVM çalışma saatleri nedir? ANKAmall AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Alışveriş merkezleri yaşantımızda önemli bir yere sahip olmuştur. Herkes hem eğlenmek hem de daha pratik alışveriş yapabilmek için alışveriş merkezlerini tercih eder. Özellikle büyük şehirler çok fazla alışveriş merkezi kapasitesine sahiptir. İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde çokça alışveriş merkezi bulunur. ANKAmall AVM, Ankara Yenimahalle’de bulunur. İnsanlar tarafından sıkça talep gören ANKAmall AVM hafta içi ve hafta sonu müşterilerine hizmet verir. Müşteriler alışveriş merkezine gitmeden önce çalışma saatlerini ve hafta sonu çalışma durumunu öğrenmek isteyebilirler. ANKAmall AVM de açılış ve kapanış saati merak edilen ve araştırılan bir alışveriş merkezidir.

ANKAmall AVM saat kaçta açılıyor?

ANKAmall AVM’yi ziyaret etmek isteyen müşteriler alışveriş merkezine gitmeden önce açılış saatini öğrenmek isterler. ANKAmall AVM açılış saati sabah 10.00 olarak belirlenmiştir. Ankamall AVM’yi ziyaret etmek isteyen bireyler 10.00'dan itibaren hizmet alabilirler. Alışveriş merkezi içinde yer alan mağazaların çalışma saati de yine ANKAmall AVM çalışma saatleri dâhilinde düzenlenir.

ANKAmall AVM saat kaçta kapanıyor?

Alışveriş merkezlerini ziyaret edecek kişiler önceden açılış ve kapanış saatlerini araştırmak isteyebilirler. İnternet ortamından alışveriş merkezlerinin açılış ve kapanış saatlerine ulaşılabilir. ANKAmall AVM de sıklıkla tercih edilen bir alışveriş merkezi olup çalışma saatleri öğrenilmek istenir. ANKAmall AVM kapanış saati 22.00 olarak belirlenmiştir. Alışveriş merkezine giden bireyler 22.00’ye kadar işlemlerini tamamlamaları gerekir.

ANKAmall AVM hafta sonu çalışma saatleri nedir?

Alışveriş merkezleri hafta içi ve hafta sonları hizmet verir. Özellikle hafta sonları yoğun olan alışveriş merkezleri bayram ve özel günler dışında benzer saat aralıklarında hizmet verirler. ANKAmall AVM çalışma saatleri herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde hafta içi ve hafta sonu aynıdır. ANKAmall AVM cumartesi pazar açılış ve kapanış saati hafta içi olduğu gibi 10.00 - 22.00 saatleri arasındadır.

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