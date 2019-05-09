HABER

ANKAMOB geleneksel iftarı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.05.2019 22:17 | Son Güncelleme

ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı: - "İhracat rakamlarını birlikte yükseltmemiz gerekiyor. Sitelerdeki mobilyacılar esnafı dünya işçiliğinde el sanatlarının beşiği olan bir yerdir" - Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın 10'uncusunu düzenlediği "Geleneksel İftar" yemeğine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı, "İhracat rakamlarını birlikte yükseltmemiz gerekiyor. Sitelerdeki mobilyacılar esnafı dünya işçiliğinde el sanatlarının beşiği olan bir yerdir." dedi.

Altındağ Belediyesi Kültür Sarayı'nda düzenlenen program, Kuran-ı Kerim tilaveti ve semazen gösterileriyle başladı. Davetliler ezanın okunmasıyla iftar duasına eşlik etti.

Programa ev sahipliği yapan ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı, 10'uncusunu düzenledikleri geleneksel iftar programına katılanlara teşekkür ederek, ramazan ayının başı rahmet ortası mağfiret sonu kurtuluş olan bir ay olduğunu söyledi.

Taklacı, Siteler esnafına yatay mimarili bir çalışma ortamı sunmak için bin 160 dönümlük bir alana kurdukları 12'nci Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) altyapı hizmetlerinin tamamlanması konusunda Ankara Büyükşehir Belediyesinden destek talep etti.

Siteler esnafının ihracat rakamlarının 3 milyar dolar seviyesinde olduğunu ifade eden Taklacı, "İhracat rakamlarını hep birlikte artırmamız gerekiyor. Mobilyacılar katma değeri yüksek ürünler üreten bir sektördür. Biliyorsunuz bu sektörün sattığı ürünün yüzde 93'ünün ham maddesi ülkemizden karşılamaktadır. Yüzde 7 oranında hırdavat ithalatımız vardır. İhracat rakamlarını birlikte yükseltmemiz gerekiyor. Sitelerdeki mobilyacılar esnafı dünya işçiliğinde el sanatlarının beşiği olan bir yerdir." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Vali Yardımcısı Recep Erkılıç, Ankara Gücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, AK Parti ve CHP milletvekillerinin de katıldığı programda iş ve siyaset dünyası bir araya geldi.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Bakan Soylu, Altındağlılarla iftarda buluştuBakan Soylu, Altındağlılarla iftarda buluştu
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'S-400' açıklamasıBakan Çavuşoğlu'ndan 'S-400' açıklaması
Anahtar Kelimeler:
ANKAMOB Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası BBP CHP Hüseyin Taklacı iftar yemeği Kemal Kılıçdaroğlu Mustafa Destici

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan 2. döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan 2. döviz hamlesi

AK Partili Özel açıkladı! 23 Haziran'da oy kullanamayacaklar

AK Partili Özel açıkladı! 23 Haziran'da oy kullanamayacaklar

Ünlü şarkıcı gözaltına alındı! Karakolda olay sözler

Ünlü şarkıcı gözaltına alındı! Karakolda olay sözler

Kız kardeşi başından vurulmuştu! Belediye Başkanı tutuklandı

Kız kardeşi başından vurulmuştu! Belediye Başkanı tutuklandı

Yeni belediye başkanı seçildi!

Yeni belediye başkanı seçildi!

Ekipleri şaşkına çeviren olay! 'Gizli görevdeyiz' deyip...

Ekipleri şaşkına çeviren olay! 'Gizli görevdeyiz' deyip...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şaibeli hale gelmiş bir seçim için en doğru karar verilmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şaibeli hale gelmiş bir seçim için en doğru karar verilmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize serbestisi sürecinde 72 kriterden 66'sını tamamladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vize serbestisi açıklaması!

Mehmet Bekaroğlu'ndan Süleyman Soylu için flaş sözler!

Mehmet Bekaroğlu'ndan Süleyman Soylu için flaş sözler!

Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin de olduğu 9 HDP'li isim için fezleke!

9 HDP'li isimle ilgili flaş gelişme!

AK Partili Bekir Bozdağ'dan İstanbul'daki seçim kararıyla ilgili açıklama

Neden sadece İBB Başkanlık seçimi yenilenecek?

MHP'den CHP'ye çok sert tepki: 23 Haziran'da İstanbul Ağıdı yakacaklar

MHP'den CHP'ye çok sert tepki: İstanbul Ağıdı yakacaklar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.