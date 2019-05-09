ANKAMOB geleneksel iftarı

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı, "İhracat rakamlarını birlikte yükseltmemiz gerekiyor. Sitelerdeki mobilyacılar esnafı dünya işçiliğinde el sanatlarının beşiği olan bir yerdir." dedi.

Altındağ Belediyesi Kültür Sarayı'nda düzenlenen program, Kuran-ı Kerim tilaveti ve semazen gösterileriyle başladı. Davetliler ezanın okunmasıyla iftar duasına eşlik etti.

Programa ev sahipliği yapan ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı, 10'uncusunu düzenledikleri geleneksel iftar programına katılanlara teşekkür ederek, ramazan ayının başı rahmet ortası mağfiret sonu kurtuluş olan bir ay olduğunu söyledi.

Taklacı, Siteler esnafına yatay mimarili bir çalışma ortamı sunmak için bin 160 dönümlük bir alana kurdukları 12'nci Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) altyapı hizmetlerinin tamamlanması konusunda Ankara Büyükşehir Belediyesinden destek talep etti.

Siteler esnafının ihracat rakamlarının 3 milyar dolar seviyesinde olduğunu ifade eden Taklacı, "İhracat rakamlarını hep birlikte artırmamız gerekiyor. Mobilyacılar katma değeri yüksek ürünler üreten bir sektördür. Biliyorsunuz bu sektörün sattığı ürünün yüzde 93'ünün ham maddesi ülkemizden karşılamaktadır. Yüzde 7 oranında hırdavat ithalatımız vardır. İhracat rakamlarını birlikte yükseltmemiz gerekiyor. Sitelerdeki mobilyacılar esnafı dünya işçiliğinde el sanatlarının beşiği olan bir yerdir." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Vali Yardımcısı Recep Erkılıç, Ankara Gücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, AK Parti ve CHP milletvekillerinin de katıldığı programda iş ve siyaset dünyası bir araya geldi.

