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Ankapark 25 Mart'ta açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 13:24 | Son Güncelleme

Avrupa'nın en büyük temaparkı olma özelliği taşıyan Ankapark, kapılarını 25 Mart'ta açacak - Ankapark İşletmeleri Genel Müdürü Cem Uzan: "Her bir nokta, vida, kaynak, zemininden aracın çıktığı en uç noktaya kadar tek tek kontrol ediliyor"

ÖMER OLCAY - "Avrupa'nın en büyük temaparkı" olma özelliğini taşıyan Ankapark'ın 25 Mart'ta açılacağı bildirildi.

Ankapark İşletmeleri Genel Müdürü Cem Uzan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temaparkın açılışı için çalışmalarını hızlandırdıklarını söyledi.

Parkı görkemli bir organizasyonla 25 Mart'ta açacaklarını bildiren Uzan, "Açılış organizasyonu için teklifler almaya başladık." dedi.

Güvenlik sertifikalarının, kesin açılış tarihini belirlemede büyük rol oynadığını aktaran Cem Uzan, sertifikasyonlarla ilgili bütün ön yazışmaları ve anlaşmaları tamamladıklarını ifade etti.

- "Her bir vida, kaynak tek tek kontrol ediliyor"

Ankapark'ta oyuncakların güvenliği açısından akıllarda soru işareti kalmaması için gerekli önlemleri aldıklarını dile getiren Uzan, "Firmalar bize süpervizörlerini gönderiyorlar. Süpervizörler her bir noktayı, vidayı ve kaynağı, bastığı zeminden aracın çıktığı en uç noktaya kadar tek tek kontrol ediyor." diye konuştu.

Ancak "tamamdır" cevabını aldıktan sonra parkın açılışını gerçekleştireceklerini vurgulayan Cem Uzan, "Bizim için en önemlisi bu sertifikasyonları almak." şeklinde konuştu.

Uzan, sertifikasyonları aldıktan sonra Almanya merkezli uluslararası denetim firması TÜV'e başvuracaklarını da anlatarak, "Bunları yapmazsanız parkı açamazsınız. Dünya Park Birliği, parkı açmanıza müsaade etmez. Onun dışında da hiçbir sigorta şirketi sizi sigortalamaz ve açamazsınız." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ANKAPARK’ Ankara Cem Uzan Temapark

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