Ankapark davası sonuçlandı! Kararı Mansur Yavaş duyurdu

Ankara'daki Ankapark davası sonuçlandı. 2 yılı aşkın süredir devam eden davanın sonuçlandığını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, soysal medyadan duyurdu.

Yavaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"2 yılı aşkın süredir devralmak için hukuki mücadele verdiğimiz ANKAPARK davası sonuçlandı.

Bugün parkın tahliyesine ve Belediyemize devrine karar verildi.

Kurban Bayramı'nın hemen ardından gerekli tespitleri yaparak parkın geleceğine Ankaralılar ile birlikte karar vereceğiz."

YAVAŞ: FATURAYI GÖSTERECEĞİZ

Geçtiğimiz hafta açıklama yapan, alınan bir kararla İstinaf Mahkemesi’nin lehlerine karar verdiğini belirten Yavaş, “İstinaf lehimize karar verdi. Ama İflas İdaresi de işin içine girdiği için inşallah teslim almak için hazırlıklara başladık. Ben bunu bir bakanımızla da görüştüm. ‘Bir an evvel siz de destek olun, her ne kadar yatırım da, yeri de yanlış olsa orada Ankara’nın 801 milyon doları var. Hep beraber el atalım burayı ayağa kaldıralım’ dememe rağmen aynı bakan Ankapark’ı işletmemekle bizi suçladı. Yani siyasete konu olduğu için oranın çürümesine göz yumuluyor. Biz de pankartlara yazdık. Daha iki gün önce hırsız yakalandı. Dolayısıyla birkaç gün içinde burayı teslim aldıktan sonra Ankara halkına buranın faturasını göstereceğiz. Hangi makineler çalışıyor, hangileri hurdaya çıkmış. Oranın mevcut haliyle olabildiğince Ankara turizmine kazandırmaya çalışacağız” diye konuşmuştu.

