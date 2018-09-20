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Ankapark ihalesi sonuçlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 16:00 | Son Güncelleme

Ankapark ihalesini, yıllık 26 milyon 400 bin lira üzerinden 29 yıllığına GBM Ticaret A.Ş. ile Çelik Ortak Girişim Grubu kazandı

Ankara Büyükşehir Belediyesine 29 yıllığına tahsis edilen Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki Ankapark'ın işletme ihalesini, buna tek başına giren GBM Ticaret A.Ş. ile Çelik Ortak Girişim Grubu aldı.

Ankapark'ın daha önce ertelenen işletme ihalesi, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Encümen Toplantı Salonu'nda yapıldı.

İhaleye tek firma olarak katılan GBM Ticaret A.Ş. ve Çelik Ortak Girişim Grubu, Ankapark içindeki Temapark'ın işletmesini yıllık 26 milyon 400 bin lira kira bedelinin yanı sıra gelirinin yüzde 3'ünü Ankara Büyükşehir Belediyesine ödemek koşuluyla kazandı.

Temapark'ta asgari bin kişiyi istihdam edeceğini açıklayan firma, ilk yıl için 100 bin, ikinci yıl için 200 bin ve üçüncü yıl 500 bin olmak üzere Çin'den turist getireceğinin de sözünü verdi.

Ankapark içinde yer alan Hayvanat Bahçesi Yapılması İhalesi'nin ise ileriki bir tarihte yeniden yapılacağı duyuruldu.

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Ankapark ihalesi sonuçlandı Ankara Büyükşehir Belediyesi Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki Ankapark

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