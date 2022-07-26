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  4. ANKAPARK konusunda yeni gelişme! ABB duyurdu: İşletmeci firma hakkında flaş hamle

ANKAPARK konusunda yeni gelişme! ABB duyurdu: İşletmeci firma hakkında flaş hamle

26.07.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Melih Gökçek döneminde yapılan ve Başkentte tartışmalara neden olan ANKAPARK'la ilgili yeni gelişme yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, parkın ihalesini alan işletmeci hakkında hileli iflas nedeniyle suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

ANKAPARK konusunda yeni gelişme! ABB duyurdu: İşletmeci firma hakkında flaş hamle

Ankara Büyükşehir Belediyesine devri kesinleştikten sonra kapıları yeniden açılan ve gündem olan ANKAPARK'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, "ANKAPARK ihalesini alan işletmeci hakkında “Hileli İflas” sebebiyle suç duyurusunda bulunulmuştur. ANKAPARK'ın ABB'ye teslim edilmesine kadar geçen süreçte çürümesine göz yuman ve kamu zararına sebebiyet veren tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara ankapark
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