ANKAPARK konusunda yeni gelişme! ABB duyurdu: İşletmeci firma hakkında flaş hamle

Ankara Büyükşehir Belediyesine devri kesinleştikten sonra kapıları yeniden açılan ve gündem olan ANKAPARK'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, "ANKAPARK ihalesini alan işletmeci hakkında “Hileli İflas” sebebiyle suç duyurusunda bulunulmuştur. ANKAPARK'ın ABB'ye teslim edilmesine kadar geçen süreçte çürümesine göz yuman ve kamu zararına sebebiyet veren tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur." denildi.



