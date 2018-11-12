Ankapark'ta sona doğru

"Avrupa'nın en büyük tema parkı" olma özelliğini taşıyan Ankapark'ın Mart 2019'da açılması hedefleniyor.

Kiralama Danışma Merkezinden (KDM) yapılan açıklamada, yapılan ihale sonucu Ankapark'ı 29 yıllığına kiralayan GBM Ticaret ile Çelik Ortak Girişim Grubu'nun 2019 Mart ayında projenin açılışını yapmak için çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Ankara'nın yanı sıra diğer şehirlerden ve yurt dışından ziyaretçilerin Ankapark'ı ziyaret etmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, ilk yıl 5 milyon ziyaretçinin hedeflendiği kaydedildi. Açıklamada, Ankapark'ın ilk yılında sadece Rusya, Çin ve Ortadoğu'dan 300 bin turistin ağırlanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, Ankapark'ın işletmeye alınması için gereken bütün yatırımı tamamlamayı taahhüt eden GBM Çelik OGG'nin, kiralama bedeli olarak yıllık 26 milyon 400 bin lira ve ayrıca gelirinin yüzde 3'ünü Ankara Büyükşehir Belediyesine ödeyeceğine vurgu yapıldı.

- Bin 217 eğlence ünitesi bulunuyor

İlk etapta sabah 10.00'dan gece 02.00'ye kadar hizmet verecek Ankapark'ta oyun alanlarından alışveriş ve kafe bölümüne bin 217 eğlence ünitesi hizmet verecek. Bu tesisler içinde 70 bin metrekarelik oyun çadırı, 14 dev roller coaster, sinema salonları, buz pisti, 30 bin kişilik konser alanı, açık ve kapalı aquapark, bovling salonları, 100 bin metrekarelik havuz bölümü, dinazor ormanı ve müzesi, dijital oyun salonları, yöresel lezzetlerin ve unutulmaya yüz tutmuş eserlerin sergileneceği Osmanlı Sokağı gibi alanlar olacak.

Ankapark kendi enerjisini üretecek ve otopark alanına yerleştirilen güneş panelleri sayesinde parkta, harcanan enerji güneşten kazanılacak. Açılış itibarıyla 2 bin kişi istihdam edilecek.

Ankapark'a giriş 20 lira olarak planlanıyor. Bu rakamın 5 lirası giriş bileti ücreti olarak alınacak, 15 lira ise kredi olarak yüklenecek ve ziyaretçiler park içinde istedikleri eğlence ünitelerinde kullanabilecek.

