HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ: AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, 28. Dönem Milletvekili adayları kimler? İşte isim listesi

ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ: AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, 28. Dönem Milletvekili adayları kimler? İşte isim listesi

12.05.2023 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara 1. Bölge Milletvekili adayları listesi hakkında araştırmalar hız kazandı. Türkiye 14 Mayıs Pazar günü sandık başına gidecek. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimi için oy kullanacaklar. Bu kapsamda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin Milletvekili adaylarının kimler olduğu merak ediliyor. İşte Ankara 1. Bölge Milletvekili adayları listesi...

ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ: AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, 28. Dönem Milletvekili adayları kimler? İşte isim listesi

Ankara 1. Bölge Milletvekili adaylarının kimler olduğu merak ediliyor. Türkiye 81 ilde 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandık başına gidecek. Seçmenler 5 yıl süreyle görev yapacak olan 13. Cumhurbaşkanını ve 28. Dönem parlamentosunu seçmek için oy kullanacaklar. Peki, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, 28. Dönem Milletvekili adayları kimler, isim listesi yayınlandı mı? Ankara kaç milletvekili çıkarıyor? İşte tüm merak edilenler...

ANKARA 1. SEÇİM BÖLGESİ NERELER?

Ankara 1. seçim bölgesinde yer alan ilçeler; Bala, Çankaya, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Haymana, Mamak, Polatlı, Şereflikoçhisar.

seçim

ANKARA 1. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Yıldırım Tuğrul Türkeş

2- Jülide Sarıeroğlu

3- Murat Alparslan

4- Zehranur Aydemir

5- Mustafa Hasgül

6- Ebru Kurban Yaldız

7- Muhammed Abdullah Özer

8- Osman Karaaslan

9- Hasan Erçelebi

10- Eyüp Gökhan Özekin

11- Edibe Sinem Ersoy

12- İlhami Teke

13- Muhammet Tarık Kuyrukcu

ANKARA 1. BÖLGE CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

  1. GAMZE TAŞÇIER

  2. DENİZ DEMİR

  3. OKAN KONURALP

  4. SADULLAH ERGİN (DEVA PARTİSİ)

  5. ALİYE TİMİSİ ERSEVER

  6. MUSTAFA NEDİM YAMALI (GELECEK PARTİSİ)

  7. DENİZ ÇAKIR

  8. KEMAL AKKURT

  9. AYSUN PALALI KÖKTAŞ

  10. ELİF TOPKAYA SEVİNÇ

  11. HÜSEYİN CAN GÜNER

  12. AYCAN GÜNDAY KOÇTÜRK

  13. ARMAĞAN ERDOĞAN

ANKARA 1. BÖLGE MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

  1. MEVLÜT KARAKAYA

  2. ÖNDER KAHVECİ

  3. EYYÜP YILDIZ

  4. İBRAHİM ÇİFTÇİ

  5. OĞUZ YILMAZ

  6. LEVENT ÇAĞLANCI

  7. ŞENİZ SEZGİN

  8. YİĞİT YILMAZ

  9. SULTAN POLAT

  10. FUNDA GÜLERER

  11. MURAT KARAKURT

  12. AHMET KARAGÖZ

  13. ADNAN YİRİK

OY KULLANMA 2

ANKARA 1. BÖLGE İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1.KORAY AYDIN

2.AHMET EŞREF FAKIBABA

3.KEVSER OFLUOĞLU

4.YETKİN ÖZTÜRK

5.MİNE BAŞ

6.BURÇİN ÇİÇEK

7.METEHAN ERDEM

8.OSMAN TOPAL

9.ONUR HONDOROĞLU

10.ECE ÖZEN AKAN

11.AHMET ALTIPARMAK

12.AHMET ERENOĞLU

13.MUHAMMET ECEL

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seçmenler dikkat! İşte 14 Mayıs oy kullanma saatleriSeçmenler dikkat! İşte 14 Mayıs oy kullanma saatleri
Muharrem İnce adaylıktan çekildi!Muharrem İnce adaylıktan çekildi!
Muharrem İnce hakkındaki paylaşımlara soruşturmaMuharrem İnce hakkındaki paylaşımlara soruşturma

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Skandal video için harekete geçildi

Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Skandal video için harekete geçildi

Rusya'nın seçimlerle ilgili açıklamasına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt! 'Elimizde somut kanıtlar var'

Rusya'nın seçimlerle ilgili açıklamasına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt! 'Elimizde somut kanıtlar var'

Bina yapım yönetmeliğinde kurallar sil baştan

Bina yapım yönetmeliğinde kurallar sil baştan

Memur yüzde 85'i cebine koydu! Emekli zammı için o formül gündeme geldi

Memur yüzde 85'i cebine koydu! Emekli zammı için o formül gündeme geldi

Soylu'dan çok konuşulacak 'kaset' iddiası! "Kılıçdaroğlu benden talep etti"

Soylu'dan çok konuşulacak 'kaset' iddiası! "Kılıçdaroğlu benden talep etti"

Sinan Oğan canlı yayında duyurdu! "Kapısında not buldu"

Sinan Oğan canlı yayında duyurdu! "Kapısında not buldu"

İlginizi Çekebilir

Evde tek başına doğum yaptı! Bebeğini boğup çöpe attı

Evde tek başına doğum yaptı! Bebeğini boğup çöpe attı

Ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı!

Ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı!

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Kalça dövmesini göstermek için tanga iç çamaşırıyla poz verdi

Kalça dövmesini göstermek için tanga iç çamaşırıyla poz verdi

Yapay zeka versiyonunu yarattı! 1000 tane sevgilisi oldu

Yapay zeka versiyonunu yarattı! 1000 tane sevgilisi oldu

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.