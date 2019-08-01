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'Ankara, 10 üründe Türkiye 1'incisi'

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 13:00 | Son Güncelleme

Ankara Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, başkentin, arazi varlığıyla Türkiye'nin 2'nci büyük tarım ili olduğunu söyledi.

Ankara Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, başkentin, arazi varlığıyla Türkiye'nin 2'nci büyük tarım ili olduğunu söyledi. Korkmaz, "Ankara, 10 tarımsal üründe ülkemizde 1'inci sırada yer alırken, buğday, arpa, nohut gibi ekonomik değeri yüksek 10 üründe 2'nci, 3 üründe ise 3'üncü sırada yer almaktadır" dedi. Ankara Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce düzenlenen 'Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı', otelde gerçekleştirildi. Programa Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı İsa Sertkaya, Ankara Vali Yardımcısı Recep Erkılıç ile çok sayıda davetli katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz, sektörel değerlendirme toplantıları kapsamında bir araya geldiklerini söyledi. Korkmaz, Ankara'nın 25 ilçesinde yapılan toplantılar sonunda çıkan kararların da değerlendirileceği toplantıda kentin tarım, gıda ve hayvancılık alanında mevcut durumunun masaya yatırılacağını kaydetti. Ankara'nın, arazi varlığıyla Türkiye'nin 2'nci büyük tarım kenti olduğunu belirten Korkmaz, "Ankara, 2 milyon dekar arazide yapılan tarımla tiftik ve soğan başta olmak üzere 10 tarımsal üründe ülkemizde 1'inci sırada yer alırken, buğday, arpa, nohut gibi ekonomik değeri yüksek 10 üründe 2'nci, 3 üründe ise 3'üncü sırada yer almaktadır. Yine hayvansal üretimde 600 bine yaklaşan büyükbaş sayısı, 1,5 milyonu aşkın küçükbaş varlığı ile 'Türkiye'nin başkenti tarımın da başkenti' söylemini haklı çıkarmaktadır" diye konuştu.

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