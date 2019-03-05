Ankara’da ABD-Türkiye ilişkilerine yön verecek Suriye ve Patriot hava savunma füze sistemi müzakereleri yapılıyor.

Müzakereler kapsamında Ankara’ya ilk ziyareti ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer ve ikinci ziyareti ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey yaptı.

Palmer, dün Türk Dışişleri Bakanlığı’nda genel müdür yardımcısı düzeyinde kabul edildi. Palmer’ın Ankara ziyaretinde, Suriye’nin yanı sıra özellikle Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alınmasından vazgeçilmesi ile Türkiye’nin ABD’den Patriot alımı sürecinin hızlandırılmasına odaklandığı ifade edildi. Ancak Palmer’ın temaslarıyla ilgili bilgi paylaşımı olmadı.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey’nin Ankara’daki ilk durağıysa Dışişleri Bakanlığı’ydı. Jeffrey, burada Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyetle müzakerelerde bulundu. Dışişleri Bakanlığı’ndan konuya ilişkin herhangi bir bilgilendirme yapılmadı.

Jeffrey, daha sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından kabul edildi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Akar ile Jeffrey’nin Menbiç ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye’deki gelişmeleri ele aldığı belirtildi. Açıklamada, “Bakan Akar tarafından; uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerimizin korunması konusundaki kararlılığımız, Menbiç Yol Haritası’nın süratle tamamlanması yönündeki haklı beklentimiz, Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan duyarlılığımız, Fırat'ın doğusunda tesis edilecek güvenli bölgede PKK/YPG terör örgütü unsurlarının bulunmaması ve emniyetinin Türkiye tarafından sağlanması gerektiği belirtildi. Türkiye’nin sınırlarının ve insanlarımızın güvenliğinin bizim için esas olduğu, Türkiye’nin mücadelesinin DEAŞ’lı ve PKK/YPG’li teröristlerle olduğu, Kürt-Arap kardeşlerimiz ve diğer etnik/dini gruplarla hiçbir sorunumuzun olmadığı, iki ülkenin birlikte çalışarak sorunları çözebileceği yönündeki düşüncelerimiz ifade edildi” denildi.

