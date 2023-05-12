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  4. ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ: AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, 28. Dönem Milletvekili adayları kimler? İşte tam liste

ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ: AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, 28. Dönem Milletvekili adayları kimler? İşte tam liste

12.05.2023 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara 2. Bölge Milletvekili adayları listesi hakkında araştırmalar hız kazandı. Türkiye 14 Mayıs Pazar günü sandık başına gidecek. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimi için oy kullanacaklar. Bu kapsamda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin Milletvekili adaylarının kimler olduğu merak ediliyor. İşte Ankara 2. Bölge Milletvekili adayları listesi...

ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ: AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, 28. Dönem Milletvekili adayları kimler? İşte tam liste

Ankara 2. Bölge Milletvekili adaylarının kimler olduğu merak ediliyor. Türkiye 81 ilde 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandık başına gidecek. Seçmenler 5 yıl süreyle görev yapacak olan 13. Cumhurbaşkanını ve 28. Dönem parlamentosunu seçmek için oy kullanacaklar. Peki, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, 28. Dönem Milletvekili adayları kimler, isim listesi yayınlandı mı? Ankara kaç milletvekili çıkarıyor? İşte tüm merak edilenler...

ANKARA 2. SEÇİM BÖLGESİ NERELER?

Ankara 2. Bölge ilçeleri Akyurt, Altındağ, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Pursaklar olarak açıklandı.

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ANKARA 2. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- VEDAT BİLGİN

2- LÜTFİYE SELVA ÇAM

3- ORHAN YEGİN

4- ZEYNEP YILDIZ

5- OSMAN GÖKÇEK

6- KURTCAN ÇELEBİ

7- ABDULVAHAP ŞAHİN

8- CİHAN ANKARA

9- EJDER ONURSAL

10- SERVET TÜRKAYIK

11- BURCU GÖKALP

ANKARA 2. BÖLGE CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

  1. MURAT EMİR

  2. İDRİS ŞAHİN (DEVA PARTİSİ)

  3. SEMRA DİNÇER

  4. İREM YAMAN (İYİ PARTİ)

  5. ORKUN KAMBER

  6. ALİ RIZA ERBAY

7.ERDAL KİZİROĞLU

  1. ÖZKAN AKTAN

  2. FUNDA CENGİZ 10.EROL TOSUN

  3. NURSEL ÖCAL

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ANKARA 2. BÖLGE MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

  1. SADİR DURMAZ

  2. ÖZGÜR BAYRAKTAR

  3. NEVİN TAŞLIÇAY

  4. AHMET SELİM YURDAKUL

  5. CENGİZ ŞAHİN

  6. TARKAN TOPER

  7. EMİNE GÜVEN ÖZTÜRK

  8. İLKAY UYAR KABA

  9. ÜMMÜHANİ ÇOŞKUN

  10. YUSUF TANIK

  11. LEVENT UĞURLU

ANKARA 2. BÖLGE İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1.ADNAN BEKER

2.SEDAT AKSAKALLI

3.UĞURHAN FERUDUN BERAT TİRYAKİ

4.FATMA ÖZKAN

5.MUHARREM BEŞİR

6.RAMAZAN DEĞERLİ

7.ERDOĞAN YILDIRIM

8.FATMA GÜLÜMSER BİROL

9.NADİR ÇETİNKAYA

10.ÖZCAN DAĞGEÇ

11.ELMAS YAĞMUR

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