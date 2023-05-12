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  4. ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ: AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, 28. Dönem Milletvekili adayları kimler?

ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ: AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, 28. Dönem Milletvekili adayları kimler?

12.05.2023 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara 3. Bölge Milletvekili adayları listesi hakkında araştırmalar hız kazandı. Türkiye 14 Mayıs Pazar günü sandık başına gidecek. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimi için oy kullanacaklar. Bu kapsamda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin Milletvekili adaylarının kimler olduğu merak ediliyor. İşte Ankara 3. Bölge Milletvekili adayları listesi...

ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ: AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, 28. Dönem Milletvekili adayları kimler?

Ankara 3. Bölge Milletvekili adaylarının kimler olduğu merak ediliyor. Türkiye 81 ilde 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandık başına gidecek. Seçmenler 5 yıl süreyle görev yapacak olan 13. Cumhurbaşkanını ve 28. Dönem parlamentosunu seçmek için oy kullanacaklar. Peki, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, 28. Dönem Milletvekili adayları kimler, isim listesi yayınlandı mı? Ankara kaç milletvekili çıkarıyor? İşte tüm merak edilenler...

ANKARA 3. SEÇİM BÖLGESİ HANGİLERİ?

Ankara üçüncü seçim bölgeleri; Ayaş, Beypazarı, Etimesgut, Nallıhan, Sincan ve Yenimahalle'dir.

OY KULLANMA

AK PARTİ ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

FUAT OKTAY

LEYLA ŞAHİN USTA

ÖMER İLERİ

ASUMAN ERDOĞAN

AHMET FETHAN BAYKOÇ

REMZİ ALBASAN

HALİSE ÇİFTCİ

AHMET ÇOTUK

AHMET GÜL

ERTUNÇ GÜNGÖR

HALİL HOTAMAN

CANSIN YILMAZ YAŞAR

CHP ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Tekin Bingöl

Umut Akdoğan

Mesut Doğan (Saadet Partisi),

Aylin Yaman,

Ahmet Ersen Özsoy

Mehmet Akyürek

Mehtap Yücel

Mehmet Yula

Zeynep Esra Özdemir

Ömer Yılmaz

Elmas Kübra Karaca

Hasan Cem Yılmaz

OY KULLANMA 2

MHP ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

YAŞAR YILDIRIM

ERKAN HABERAL

SEÇKİN ODABAŞI

FATİH ÇETİNKAYA

ÖZMEN ALP GİRAY ERDEMİR

HAYRİYE AYDIN

ERDİNÇ ÖLMEZ

YAŞAR YUKARIKIR

BAHRİ BATUHAN KURBAN

HÜSEYİN YILMAZ

İYİ PARTİ ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

YÜKSEL ARSLAN

KÜRŞAD ZORLU

FATİH KOCA

SEVİN ÇAĞLAYAN

TAMER KAYAALP

SERDAR SARGIN

MEHMET ARSLAN

KADRİYE ÜNLER

BERNA ŞAHİN

SEVGİ YALAV

MUSTAFA TOLGA ÖZTÜRK

MEHTAP DEMİRHAN ÖZDEMİR

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