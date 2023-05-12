ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ: AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, 28. Dönem Milletvekili adayları kimler?

Ankara 3. Bölge Milletvekili adaylarının kimler olduğu merak ediliyor. Türkiye 81 ilde 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandık başına gidecek. Seçmenler 5 yıl süreyle görev yapacak olan 13. Cumhurbaşkanını ve 28. Dönem parlamentosunu seçmek için oy kullanacaklar. Peki, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, 28. Dönem Milletvekili adayları kimler, isim listesi yayınlandı mı? Ankara kaç milletvekili çıkarıyor? İşte tüm merak edilenler...
Ankara üçüncü seçim bölgeleri; Ayaş, Beypazarı, Etimesgut, Nallıhan, Sincan ve Yenimahalle'dir.
FUAT OKTAY
LEYLA ŞAHİN USTA
ÖMER İLERİ
ASUMAN ERDOĞAN
AHMET FETHAN BAYKOÇ
REMZİ ALBASAN
HALİSE ÇİFTCİ
AHMET ÇOTUK
AHMET GÜL
ERTUNÇ GÜNGÖR
HALİL HOTAMAN
CANSIN YILMAZ YAŞAR
Tekin Bingöl
Umut Akdoğan
Mesut Doğan (Saadet Partisi),
Aylin Yaman,
Ahmet Ersen Özsoy
Mehmet Akyürek
Mehtap Yücel
Mehmet Yula
Zeynep Esra Özdemir
Ömer Yılmaz
Elmas Kübra Karaca
Hasan Cem Yılmaz
YAŞAR YILDIRIM
ERKAN HABERAL
SEÇKİN ODABAŞI
FATİH ÇETİNKAYA
ÖZMEN ALP GİRAY ERDEMİR
HAYRİYE AYDIN
ERDİNÇ ÖLMEZ
YAŞAR YUKARIKIR
BAHRİ BATUHAN KURBAN
HÜSEYİN YILMAZ
YÜKSEL ARSLAN
KÜRŞAD ZORLU
FATİH KOCA
SEVİN ÇAĞLAYAN
TAMER KAYAALP
SERDAR SARGIN
MEHMET ARSLAN
KADRİYE ÜNLER
BERNA ŞAHİN
SEVGİ YALAV
MUSTAFA TOLGA ÖZTÜRK
MEHTAP DEMİRHAN ÖZDEMİR