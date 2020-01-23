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Ankara, 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 depremle sallandı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 07:46 | Son Güncelleme

AKYURT BELEDİYE BAŞKANI AYIK AYIK: CAN KAYBI VE YARALANMA YOK Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, merkez üssü Kozayağı Mahallesi ile ilçe merkezi yakınlarında yaşanan 2 depremde de can kaybı ve yaralanma olmadığını söyledi.

AKYURT BELEDİYE BAŞKANI AYIK AYIK: CAN KAYBI VE YARALANMA YOK

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, merkez üssü Kozayağı Mahallesi ile ilçe merkezi yakınlarında yaşanan 2 depremde de can kaybı ve yaralanma olmadığını söyledi. Mahalleleri gezerek hasar tespit çalışmasında bulunduklarını aktaran Ayık şu ifadeleri kullandı:
"Hamdolsun, şu ana kadar can kaybı ve yaralanan yok. İlk deprem, Kozayağı Mahallesi, ikincisi ise ilçe merkezi yakınlarında meydana geldi. Mahalleleri gezerek hasar tespitinde bulunuyoruz. Şu ana kadar gelen bir yıkım ihbarı yok."

Haber: Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA)

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