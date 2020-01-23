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Ankara, 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 depremle sallandı (5) - Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 11:14 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Akyurt ilçesinde 12 dakika arayla 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.

Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Akyurt ilçesinde 12 dakika arayla 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Ankara Valisi Vasip Şahin, "Ahmetadil köyündeki birkaç kerpiç evde bulunan ufak tefek çatlaklar dışında herhangi bir sorun tespit edilmedi. Herhangi bir can ve mal kaybımız yok" dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Akyurt'ta saat 06.42'de Richter ölçeğine göre 3.8 ve 06.54'te 4.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 3.8 büyüklüğündeki ilk deprem 7 kilometre, 4.5 büyüklüğündeki deprem 14 kilometre derinlikte gerçekleşti. İlçede yaşanan deprem Ankara'da ve çevre ilçelerde de hissedildi. Sabah depremle uyanan ilçe halkı büyük panik yaşadı. Vatandaşlar panik içinde dışarıya çıkarak, bir süre sokaklarda bekledi. Depremlerde can kaybı ve yaralanma olmadığı belirlenirken, bazı evlerde ufak çaplı hasarlar meydana geldi.
​İlçede yaşayan İlhan Tüfekçi, sabah uyandığında evin sallandığını belirterek, "Çocuk uyandı, 'baba salandık' dedi. Aradan 5-10 dakika geçtikten sonra ikinci deprem oldu. O çok şiddetliydi, banyonun aynası falan düştü kırıldı. Çocuklar da çok korktuğu için aşağıya indik. Polisler geziyordu dışarıda. Daha sonra ilçeye AFAD ve Kızılay ekipleri geldi" diye konuştu.
VALİ: KERPİÇ EVDE ÇATLAKLAR OLUŞTU
Ankara Valisi Vasip Şahin, depremin ardından Akyurt'ta incelemede bulundu. Vali Şahin, Akyurt Kaymakamı Osman Altın ve Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ile kaymakamlık binasında toplantı yaptıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu. Depremlerin merkez üssünün ilçeye bağlı Ahmetadil ve Kozayağı köyleri olduğunu belirten Vali Şahin, "Yapılan incelemeler soncu Ahmetadil köyündeki bir kaç kerpiç evde bulunan ufak tefek çatlaklar dışında herhangi bir sorun tespit edilmedi. Herhangi bir can ve mal kaybımız yok. Hem Ankaramıza hem Akyurtlu hemşerilerimize geçmiş olsun. Arkadaşlarımız burada çalışmalarına devam ediyor. Teknik değerlendirmeyi yaptıktan sonra ona göre burada tedbirlerimizi daha da geliştireceğiz" dedi.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
Öte yandan AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ankara, Akyurt'ta meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem doğrultu atımlı Çankırı fayının güney ucunda olmuştur. Şu an itibarıyla 10 adet artçı deprem olmuş olup, en büyük artçı 3,0 olarak saptanmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

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