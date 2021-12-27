HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Ankara 4. İdare Mahkemesinden Facebook ve WhatsApp kararı!

Ankara 4. İdare Mahkemesinden Facebook ve WhatsApp kararı!

27.12.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rekabet Kurumu ile Facebook arasında yaşanan ve Whatsapp’ın gizlilik ilkeleri ile ilgili olan adli süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Ankara 4. İdare Mahkemesi, Facebook ve Whatsapp'ın Rekabet Kurumuna geçici tedbir kararının iptali istemiyle açtığı davanın reddine karar vererek, tedbir kararını haklı buldu.

Ankara 4. İdare Mahkemesinden Facebook ve WhatsApp kararı!

WhatsApp'ın gizlilik ilkeleri geçtiğimiz aylarda gündemin bir numaralı maddesi haline gelmişti. WhatsApp'ın 8 Şubat'ta gizlilik ilkeleri ile ilgili bir güncelleme yapacağı bildirilmiş, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin bu tarihten itibaren başka hizmetlerde kullanılabileceği aktarılmıştı. Rekabet Kurulu ise Facebook ve WhatsApp hakkında 11 Ocak’ta başlattığı resen soruşturma kapsamında aldığı kararla geçici tedbir uygulanmasına karar vermişti. Bu süreçte yeni bir gelişme yaşandı.

MAHKEMEDEN FACEBOOK VE WHATSAPP'A RED KARARI ÇIKTI

Rekabet Kurulunun 11 Ocak’taki kararı ile "Facebook'un Türkiye’de Whatsapp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması ve bu koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook'un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu anılan tarihe kadar bildirmesi" şeklinde 4054 Sayılı Kanunun 9. Maddesi uyarınca verdiği geçici tedbir kararının iptali istemiyle Facebook ve Whatsapp tarafından açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin 13 Aralık’taki kararıyla davanın reddine karar verildi.

WhatsApp'tan göze hitap eden yenilik! Kullanıcıların hoşuna gidecekWhatsApp'tan göze hitap eden yenilik! Kullanıcıların hoşuna gidecek

Mahkeme’nin verdiği kararda şunlar kaydedildi:

“Anılan mahkeme tarafından; Whatsapp kullanıcılarının Facebook tarafından sunulan koşulları kabul etmeleri halinde diğer grup şirketlerinin verileri eline geçirerek bunu kullanmaya başlayacağının açık olması, yürütülecek soruşturma sonucunda Facebook’un söz konusu davranışına son verilmesine karar verilmesi halinde, bu verilerin tekrar geriye alınması ve kullanılmasından kişisel verilerin korunması hilafına olabileceği, bu haliyle telafisi mümkün olmayan bir durumun ortaya çıkabileceği, hâlihazırda Facebook tarafından Whatsapp kullanıcılarının bir kısmına 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren verinin başka hizmetler için kullanılacağına dair bilgilendirmenin yapıldığı ve kullanıcıların bir kısmının bu koşullara onay vermiş olması ihtimali göz önünde bulundurulduğunda, halihazırda Facebook ve ilgili diğer şirketlerinin pazar güçleri ve pazarın yapısına ilişkin yapılan analizler sonucunda söz konusu uygulamaların soruşturma neticesinde alınacak nihai karara kadar ciddi ve telafi olunamayacak zararlar doğurma ihtimalini haiz olduğu, söz konusu şirketler hakkında ana soruşturmanın halen devam etmesi ve neticelendiğinde bu konuda yeniden karar alınabileceğinin de göz önüne alındığında; Türkiye’de koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook’un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu bildirmesi biçiminde geçici tedbir kararı alınmasında hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

WhatsApp'tan &quot;daha fazla güç verecek&quot; yeni özellik!WhatsApp'tan "daha fazla güç verecek" yeni özellik!

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "40 yıl beklediğime değdi" "40 yıl beklediğime değdi"
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Yine uzayda yürüdüler!Yine uzayda yürüdüler!
Anahtar Kelimeler:
facebook sosyal medya whatsapp Rekabet Kurumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fiyatlar değişti, ikinci el durdu! Stokçular şokta! 100 bin lira…

Fiyatlar değişti, ikinci el durdu! Stokçular şokta! 100 bin lira…

Futbol tarihine geçecek sarı kart!

Futbol tarihine geçecek sarı kart!

Sosyal medya market market gezen o zabıtayı konuşuyor!

Sosyal medya market market gezen o zabıtayı konuşuyor!

İkna etmeye çalıştığı kardeşi Ayşegül öğretmeni kalbinden bıçakladı

İkna etmeye çalıştığı kardeşi Ayşegül öğretmeni kalbinden bıçakladı

Sosyal medyada yeni dönem! 1 Ocak'tan itibaren başlıyor

Sosyal medyada yeni dönem! 1 Ocak'tan itibaren başlıyor

İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanlığına 'terör iltisaklı çalışan' tepkisi: Yol arkadaşlarımı ezdirmem

İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanlığına 'terör iltisaklı çalışan' tepkisi: Yol arkadaşlarımı ezdirmem

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Asiye Ateş pitbull saldırısı sonrası ilk kez konuştu!

Asiye Ateş pitbull saldırısı sonrası ilk kez konuştu!

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

390 yıldır ayakta, sırrı hala çözülemiyor!

390 yıldır ayakta, sırrı hala çözülemiyor!

Pitbull saldırısında yaralanmıştı! Asiye'nin ailesi konuştu

Pitbull saldırısında yaralanmıştı! Asiye'nin ailesi konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müjdesini vereyim dünyanın en büyüğü olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müjdesini vereyim dünyanın en büyüğü olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.