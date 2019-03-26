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"Ankara 5 yıl sonra başka bir kent olacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2019 14:22 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki: - "Biz 25 tane belediye başkanı aday olduk. İlçelerimizde ayakları yere basan projeler yaptık. Allah izin verirse Ankara 5 yıl sonra başka bir kent olacak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Biz 25 tane belediye başkanı aday olduk. İlçelerimizde ayakları yere basan projeler yaptık. Allah izin verirse Ankara 5 yıl sonra başka bir kent olacak." dedi.

İller Bankası Sosyal Tesisleri'nde Birlik Vakfı üyeleriyle bir araya gelen Özhaseki, Cumhur İttifakı'nı belediye sayısını yükseltmek için değil ülkenin bekası için kurduklarını söyledi.

HDP'nin, Millet İttifakı'nın gizli ortağı olduğunu vurgulayan Özhaseki, "Arkada sakladıkları ortakları var. O ortağı söylemekten utanıyorlar. 3 ay kadar önce HDP'li Ahmet Türk ile CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu buluşurken yakalandılar. Ne olduğunu açıklamak için Ahmet Türk çıktı dedi ki, 'Beni yerel seçimlerde ittifak yapmak için Kemal Kılıçdaroğlu çağırdı. Biz de destek vereceğiz.' dedi." ifadelerini kullandı.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş hakkındaki "sahte senet" iddialarına yönelik eleştirilerde bulunan Özhaseki, rakibinin iddialara doğru cevap vermediğinin altını çizdi. Özhaseki, şöyle devam etti:

"Sahte senet düzenlemişsin. 500 bin lira ceza yemişsin. Bunların hepsi doğru. Arkasından adama tehdit mesajları atıyorsun. 'Seni Ankara'da yaşatmam' gibi bir buçuk yıl taciz mesajları atmışsın. Şimdi başlamış 'o adam çok kirli, çok kötü.' Biz ne yapalım kirli ise. Çünkü o adam ile 10 yıl dostluk eden sensin.

Adam diyor ki 'yüksek yargı üyelerini çağırıp beraber yemek yiyorduk.' Vekalet yok, sözleşme yok, yüksek yargı üyeleriyle oturuluyor, yemekler yeniyor. Ne yapıyorsunuz? Hepinizin bildiği gibi iş bağlanıyor. Parayı bölüşürken iyiydi. İhtilaf çıkınca ne değişti?"

Kayseri'de Belediye Başkanlığına aday olduğu süreler içerisinde rakiplerinin geçmişinin araştırılmasına saygı duyduğunu ifade eden Özhaseki, vatandaşlara başkan olacak kişinin geçmişinin araştırılmasından şikayet etmemesi gerektiğini kaydetti.

Mansur Yavaş'ın geçmişinin seçim çalışmalarına gölge düşürdüğünü dile getiren Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Keşke size burada projelerimi anlatabilseydim. Sizlere ulaşım, çevre, çocuklar ve kadınlar ile ilgili projeleri anlatsaydım. Böyle bir ortama geldik. Biz 25 tane belediye başkanı aday olduk. İlçelerimizde ayakları yere basan projeler yaptık. Allah izin verirse Ankara 5 yıl sonra başka bir kent olacak. İçinde yaşayan insanların daha mutlu olduğu bir Ankara olacak. Siyasi kavgalarımız olmaz. Biz çıkarız, dürüstlükle çalışırız. Kendimize has bir yönetim anlayışımız var. Çalışmalarımızda istişareyi esas alacağız. İstişare edersem herkesin aklını kullanmış olurum. Şeffaflık konusunda hassas davranacağım. Belediye başkanlığım yönetimlerinde ihaleleri canlı yayınlamış biriyim. Diğeri ise israfsız belediye yönetimi. İlk büyükşehire geldiğimde bütün makam araçlarını satmış biriyim. Ankara Büyükşehir Belediyesinde ilk yapacağım işlerden birisi makam araçlarını satmak olacaktır."

Etkinliğe, eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek, eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, eski Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da katıldı.

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ak parti Ankara Büyükşehir Belediyesi cumhur ittifakı Mehmet Özhaseki MHP seçim2019

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