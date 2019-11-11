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Ankara Adliyesi çalışanlarından "Geleceğe Nefes" kampanyasına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 14:55 | Son Güncelleme

Ankara Adliyesi çalışanlarından "Geleceğe Nefes" kampanyasına destek

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında adliye önünde vatandaşlara çam fidanı dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen, Türkiye genelinde 11 milyonu aşkın fidanın toprakla buluşturulacağı "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde Ankara Adliyesi'nde etkinlik düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, burada yaptığı konuşmada, Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü aracılığıyla, ülke genelinde başlatılan kampanyaya katıldıklarını ifade etti.

Daha yeşil bir Türkiye için kampanyayı desteklediklerini belirten Kocaman, şunları kaydetti:

"Meslektaşlarımıza ve vatandaşlarımıza fidanları dağıtıyoruz. Dikilen fidanların bakımı işleriyle önümüzdeki dönemde de yakından ilgilenmeye devam edeceğiz. Vatandaşların ilgisinden memnunuz. Milletimiz sahip çıktı. Biz de yeşili çok seviyoruz, destekliyoruz. Türkiye'yi yeşillendirmek için çalışmaya devam edeceğiz."

Etkinliğe, adliye personeli ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
"Geleceğe Nefes" kampanyası Ankara adliyesi

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