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Ankara Adliyesi önünde 'Tahir Elçi açıklaması' gerginliği

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 14:17 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR eski Baro Başkanı Tahir Elçi'nin ölümünün 3'üncü yıl dönümü nedeniyle, Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yapmak isteyen avukatlara polis izin vermedi.

Ankara Adliyesi önünde 'Tahir Elçi açıklaması' gerginliği

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- DİYARBAKIR eski Baro Başkanı Tahir Elçi'nin ölümünün 3'üncü yıl dönümü nedeniyle, Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yapmak isteyen avukatlara polis izin vermedi. Yaşanan arbede sonrası adliye binasına giren avukatlar, adliye içinde 'Tahir Elçi ölümsüzdür' sloganı attı.
Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar grubu adına adliye binası önünde toplanan bir grup avukat, Tahir Elçi'nin ölümünün 3'üncü yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yapmak istedi. Polis, açıklama için izin alınmadığı gerekçesiyle grubu dağılmaları yönünde uyardı. Avukatlar açıklama yapmakta ısrar edince adliye önüne çevik kuvvet ekipleri çağrıldı. Yaşanan gerginliğin son bulması için, Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan olay yerine gelerek polis ve avukatlarla uzun süre konuştu. Ancak açıklama yapmak isteyen avukatların, 'Tahir Elçi onurumuzdur', 'Hepimiz Tahir'iz öldürmekle bitmeyiz' sloganları atıp, 'Seni unutmayacağız' yazılı pankart açması üzerine polis gruba müdahale etti. Grup, çevik kuvvet polisleri tarafından adliye binasına sokuldu. Adliye binası içinde de slogan atan avukatlar daha sonra Ankara Barosu'nun adliyedeki odası önünde açıklama yaparak dağıldı.
Gerginlik nedeniyle bir süre adliyenin A kapısı vatandaş girişine kapatıldı. Bu sırada ısrarla içeri girmek isteyen bir kadın, güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırıldı.

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Ankara Adliyesi önünde 'Tahir Elçi açıklaması' gerginliğiAnkara Adliyesi önünde 'Tahir Elçi açıklaması' gerginliğiAnkara Adliyesi önünde 'Tahir Elçi açıklaması' gerginliği

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