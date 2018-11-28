HABER

 Ankara Adliyesi önünde 'Tahir Elçi açıklaması' gerginliği

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 15:11 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR eski Baro Başkanı Tahir Elçi'nin ölümünün 3'üncü yıl dönümü nedeniyle, Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yapmak isteyen avukatlara polis izin vermedi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- DİYARBAKIR eski Baro Başkanı Tahir Elçi'nin ölümünün 3'üncü yıl dönümü nedeniyle, Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yapmak isteyen avukatlara polis izin vermedi. Yaşanan arbede sonrası adliye binasına giren avukatlar, adliye içinde 'Tahir Elçi ölümsüzdür' sloganı attı.

Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar grubu adına adliye binası önünde toplanan bir grup avukat, Tahir Elçi'nin ölümünün 3'üncü yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yapmak istedi. Polis, açıklama için izin alınmadığı gerekçesiyle grubu dağılmaları yönünde uyardı. Avukatlar açıklama yapmakta ısrar edince adliye önüne çevik kuvvet ekipleri çağrıldı. Yaşanan gerginliğin son bulması için, Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan olay yerine gelerek polis ve avukatlarla uzun süre konuştu. Ancak açıklama yapmak isteyen avukatların, 'Tahir Elçi onurumuzdur', 'Hepimiz Tahir'iz öldürmekle bitmeyiz' sloganları atıp, 'Seni unutmayacağız' yazılı pankart açması üzerine polis gruba müdahale etti. Grup, çevik kuvvet polisleri tarafından adliye binasına sokuldu. Adliye binası içinde de slogan atan avukatlar daha sonra Ankara Barosu'nun adliyedeki odası önünde açıklama yaparak dağıldı.

Gerginlik nedeniyle bir süre adliyenin A kapısı vatandaş girişine kapatıldı. Bu sırada ısrarla içeri girmek isteyen bir kadın, güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırıldı.

Genç yıldız yürekleri hoplattıGenç yıldız yürekleri hoplattı
Lüks otomobilde uyuşturucu sevkine 3 gözaltıLüks otomobilde uyuşturucu sevkine 3 gözaltı
Katil kocadan şoke eden sözler: Hayvanlığım tuttuKatil kocadan şoke eden sözler: Hayvanlığım tuttu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Detaylar ortaya çıktı! Şeyma Subaşı'ndan Miami'ye ve özel jete veda

Detaylar ortaya çıktı! Şeyma Subaşı'ndan Miami'ye ve özel jete veda

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Katil kocadan şoke eden sözler: Hayvanlığım tuttu

Katil kocadan şoke eden sözler: Hayvanlığım tuttu

Kadın öğretmen ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı! Cezayı engellemek için ortalığı yıktı

Öğretmen ehliyetsiz yakalandı! Cezayı duyunca çığlığı bastı

Bursa'yı ayağa kaldıran olay! 4 yaşında 'İşe gidiyorum' deyince...

Bursa'yı ayağa kaldıran olay! 'İşe gidiyorum' deyince...

50 köylü komşuyla 'yasak aşk' yaşadığını iddia ettikleri kişinin evini taşladı!

Yasak aşk iddiası köyü karıştırdı! 50 kişi evi basıp...

Münevver Karabulut cinayetinde sır olan 700 bin Euro ile ilgili gelişme

Münevver Karabulut cinayetinde sır olan 700 bin Euro ile ilgili gelişme

Bodrum'u yağmur yağmadan sel götürdü!

Bodrum'u yağmur yağmadan sel götürdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.