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Ankara Adliyesi önündeki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2018 18:34 | Son Güncelleme

ANKARA Adliyesi C Kapısı girişinde, alt geçide bırakılan şüpheli çanta, hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Adliyesi C Kapısı girişinde, alt geçide bırakılan şüpheli çanta, hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu. Bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatılan çantadan evrak çıktı. Ankara Adliyesi C Kapısı girişinde, saat 16.30 sıralarında, alt geçide bırakılan çantayı fark eden polis ekipleri, çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Çantada patlayıcı olma ihtimalini değerlendiren polis, adliye girişini araç ve yaya trafiğine kapattı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyerek, çantaya fünye bağladı. Fünye ile patlatılan çantadan evrak çıktı. Çalışmaların tamamlanması üzerine yol araç ve yaya trafiğine tekrar açıldı.

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